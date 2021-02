Infrangere pentru CSM Bucuresti in ultimul meci din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Chiar daca au terminat pe trei, "tigroaicele" merg in optimi

Tot sambata s-a mai jucat partida dintre Rostov - FTC Budapesta, scor 26-24.In urma rezultatelor, Rostov incheie lider, cu 21 puncte, urmata de Metz, cu 20, CSM Bucuresti 17 si FTC Budapesta 16.In etapa a 14-a se mai joaca Rostov - FTC Budapesta Vipers - Krim (sambata) si Team Esbjerg - SG BBM Bietigheim (duminica).Clasamentul final al grupei si, implicit, tabloul complet al optimilor, vor fi stabilite dupa meciul de duminica.Toate echipele din cele doua grupe sunt calificate in optimile de finala, programate in 6-7 martie si 13-14 martie, in urma unei decizii a EHF, care a anulat numeroase meciuri restante din motive pandemice, castigate astfel la "masa verde", cu 10-0, de echipele obligate de adversare sa accepte amanari.In grupa B, SCM Ramnicu Valcea este pe locul 6, cu 8 puncte, si ar urma sa primeasca inca doua puncte, dupa ce meciul sau cu Brest, din ultima etapa, a fost anulat, conditiile meteo nefavorabile din Franta facand imposibila deplasarea echipei.Tot duminica se incheie meciurile si in grupa B.Ulterior, in optimile de finala se va juca incrucisat, dupa Tabela Berger, locul 1 grupa A cu locul 8 grupa B, 2-7, 3-6, 4-5, pentru calificarea in sferturile de finala, programate intre 3-11 aprilie, iar apoi pentru Turneul Final Four de la Budapesta, in 29-30 mai.CITESTE SI: