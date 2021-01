CSM Bucuresti, a patra infrangere in Liga Campionilor la handbal feminin. Va mai finanta Nicusor Dan echipa? "Pana in primavara o sa facem o analiza, o sa vedem planuri de management"

CSM Bucuresti s-a aflat la cea mai slaba prestatie din aceasta stagiune, cu un joc confuz in ambele faze, un ritm lent si lipsa de idei in constructia ofensiva. In minutul 42, CSM avea doar 10 goluri marcate, la scorul 10-19, din care sase ii apartineau Cristinei Neagu, care a facut eforturi vizibile pentru a limita proportiile dezastrului.Principala marcatoare a CSM Bucuresti a fost Neagu,10 goluri, iar pentru Vipers s-a remarcat Mork, cu 5 reusite.In urma rezultatului, CSM Bucuresti se mentine temporar pe locul 2 in grupa A, cu 11 puncte. Lider este Rostov-Don, care a invins, tot sambata, pe SG BBM Bietigheim, cu 27-21, si are 15 puncte. Tot sambata, FTC Budapesta - Team Esbjerg, scor 24-28.Vipers urca pe locul 4, cu 10 puncte, si are cinci partide mai putin disputate din motive pandemice, care au condus la amanari de meciuri.Ultimul meci al rundei va fi tot astazi, intre Krim - Metz. Metz are 10 puncte, iar daca invinge urca pe locul 2, ocupat acum de CSM Bucuresti.In grupa B, SCM Ramnicu Valcea va juca duminica, in deplasare, cu Podravka Koprivnica. SCM se afla pe ultimul loc, fara vreo victorie in grupa (0 puncte)."Angajamentul fata de aceasta echipa va continua cel putin pana in vara pentru ca parcursul european al acestei echipe sa nu fie afectat si pentru ca este vorba de niste profesioniste, care au semnat un contract cu Municipalitatea, iar noi suntem oameni seriosi si ne tinem de contractele pe care le semnam.Mai departe, ce se va intampla incepand cu vara asta... Nu este momentul sa facem analiza chiar in aceste doua saptamani, cand avem coronavirus si situatia financiara pe care o avem.Pana in primavara o sa facem o analiza, o sa vedem planuri de management si cum putem sa facem ca parte din banii pe care ii consuma aceasta echipa sa vina din surse private.E o decizie pe care o sa o luam la momentul acela", spunea primarul general al Capitalei, Nicusor Dan , despre situatia echipei CSM Bucuresti, in urma cu doua luni.