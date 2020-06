CSM Bucuresti: Cererea noastra pentru un loc in Liga Campionilor a fost validata de EHF! Ne-a stat inima in loc la primul anunt!

Anuntul initial

Ziare.

com

"Ne pare extrem de rau pentru situatia creata mai devreme. Nu va ascundem faptul ca si noua ni s-a oprit inima cand am vazut postarea EHF, dar lucrurile s-au lamurit si suntem cu totii constienti ca a gresi e omeneste.Va asiguram ca participarea echipei feminine a CSMB in EHF Champions League ramane o prioritate pentru noi, deoarece stim ca cei mai frumosi suporteri merita sa vada meciuri de top! Pana pe 19 iunie, vom afla decizia finala!", a transmis clubul.In urma cu cateva ore, EHF anuntase echipele care au un loc asigurat in competitie, intre care si SCM Ramnicu Valcea, precum si echipele confirmate ca documentatie pentru wild card, dar intre care nu se afla si CSM Bucuresti. Enuntul initial al EHF a fost sters, iar in urma cu putin timp a aparut rectificat.Imediat dupa anuntul eronat, directorul general al CSM Bucuresti, Gabriela Szabo , explica, pentru News.ro: "A fost o omisiune regretabila din partea EHF, tocmai am discutat cu ei, si-au cerut scuze, nu este nicio problema, vor reveni in cateva ore cu lista completata cu CSM Bucuresti. Noi am cerut wild card si am depus documentele in termenul cerut de EHF si asteptam raspunsul lor pana in 19 iunie, asa cum a comunicat federatia europeana. Avem speranta ca vom primi un wild card datorita rezultatelor notabile din ultimii ani".De prezenta in viitoarea editie a Ligi Campionilor sunt sigure noua echipe, intre care SCM Ramnicu Valcea, care a ocupat locul I in momentul intreruperii competitiei interne, din cauza pandemiei de coronavirus.Au cerut wild card pentru LC 12 echipe, intre care si CSM Bucuresti.EHF va stabili cluburile care vor primi wild card pana la 19 iunie.Federatia Romana de Handbal a decis, in 18 mai, sa nu acorde titlurile de campioana in acest sezon in Liga Nationala masculina si feminina.Competitiile, intrerupte in luna martie de pandemia de coronavirus, nu s-au mai reluat. Astfel, la feminin, SCM Ramnicu Valcea (18 meciuri) si CSM Bucuresti (17) au incheiat in aceasta ordine pe primele doua locuri, la egalitate de puncte, 43, despartite fiind de golaveraj, stabilindu-se ca SCM Ramnicu Valcea sa reprezinte Romania in LC. CSM Bucuresti avea posibilitatea de a solicita o invitatie la competitia majora de pe continent.