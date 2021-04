Meciul anului pentru CSM Bucuresti la handbal feminin. "Va curge sudoare cu TSKA Moscova. Se va juca pana in ultima secunda"

''Partida de sambata va fi doar prima repriza a acestui duel! Urmeaza cea de-a doua repriza, la Moscova. Ambele trebuie abordate cu maxima atentie, cu o uriasa concentrare. Calificarea se va juca pana in ultima secunda a meciului retur, pana la ultimul fluier. Ne vom lupta pentru victorie in ambele partide, iar la sfarsit imi doresc din toata inima ca noi sa fim cele calificate in Final Four-ul Ligii Campionilor'', a declarat Perianu, citata de site-ul clubului bucurestean.''Va fi o confruntare deosebit de intensa, bazata pe efort si mult contact fizic, in care va curge sudoare, o confruntare intre doua echipe valoroase cu un stil de joc aproape asemanator'', a subliniat Perianu.Interul stanga de 26 de ani a aratat care sunt atuurile echipei antrenate de Adrian Vasile si care sunt calitatile adversarei: ''Avem jucatoare cu mai multa experienta in Liga Campionilor , ceea ce reprezinta un avantaj. La nivelul echipei s-au format conexiuni puternice intre jucatoare, iar atmosfera buna din sanul echipei sper sa faca diferenta. Am vizionat ultimele meciuri ale echipei TSKA Moscova si pot spune ca le-am deslusit sistemul de joc atat in atac, cat si in aparare. Sunt foarte multe jucatoare tinere, dornice de performanta ce au puterea sa revina atunci cand sunt conduse pe tabela. Trebuie sa avem mare grija''.Partida dintre CSM Bucuresti si HBC TSKA Moscova, din prima mansa a sferturilor de finala, se joaca sambata 3 aprilie, de la ora 17:00, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala. Returul va avea loc duminica 11 aprilie, in ''Dynamo Volleyball Arena'' din Moscova.