CSM Bucuresti vrea victoria in Liga Campionilor. "Speram sa castigam cu Vipers pentru Cristina Neagu"

Cu doua victorii din doua posibile si lider al grupei A, CSM Bucuresti a plecat joi dimineata spre Norvegia, acolo unde va disputa, sambata, duelul cu Vipers, neinvinsa si ea.Lotul CSM este valid, insa absenta capitanului Cristina Neagu , aflata in izolare dupa testarea pozitiva la SARS-COV-2, va conta in confruntarea cu nordicele."Cristina Neagu nu este usor de inlocuit in nici o circumstanta. Ne dorim sa reusim o victorie in Norvegia si sa i-o dedicam. Sper ca si la testele din Norvegia toata lumea sa fie negativa, asa cum s-a intamplat si la precedentele 2-3 teste pe care le-am facut in ultimele sapte zile", a precizat antrenorul Adi Vasile inaintea plecarii.Si pivotul Crina Pintea spera la victoria care sa-i fie dedicata Cristinei. "Imi pare foarte rau de Cris, suntem cu totii cu sufletul si gandul la ea. Ca de obicei, va reveni pe teren mai puternica. Imi doresc ca la finalul meciului cu Vipers sa pot sa-i spun ca victoria este pentru ea. Toate suntem pregatite pentru meciul cu Vipers. Sunt masuri sanitare speciale, fiecare tara are regulile ei, ne vom supune cerintelor. Speram ca vom fi bine cu toti si apoi ne vom concentra doar la meci".La sosirea in Norvegia, delegatia CSM Bucuresti va fi testata din nou, urmand sa astepte in izolarea camerelor de hotel rezultatele."E o situatie foarte dura a masurilor de siguranta sanitare din Norvegia, ajungem la pranz acolo, vom fi din nou testati, nu avem voie sa iesim din camerele de hotel pana nu primim rezultatele, ceea ce va insemna o zi, iar acest lucru nu este tocmai potrivit pentru niste sportivi inainte de meci. Dupa, speram sa avem ca si pana acum toate rezultatele negative si sa ne concentram pe meci. Va fi mult mai greu de gestionat decat o deplasare normala. Tot ce trebuie sa gestionam este statul prea mult in camera, pentru ca exista riscul diminuarii adrenalinei de dinaintea meciului si va trebui sa echilibram acest lucru foarte bine", a explicat Adi Vasile.Meciul va avea loc sambata, de la ora 19.00. CSM Bucuresti are o partida amanata, in deplasare cu Rostov-Don, din motive de Covid-19, dar si in aceste conditii este lider in grupa A (4 puncte).In etapa a IV-a a grupei mai sunt programate meciurile dintre Metz - Krim, SG BBM Bietigheim si Team Esbjerg - FTC Budapesta.