SCM Ramnicu Valcea si CSM Bucuresti vor debuta in Liga Campionilor la handbal feminin in 12 septembrie. Prohgramul primelor etape

In grupa A, CSM Bucuresti va juca pe teren propriu cu Metz Handball, ora nefiind inca anuntata, iar in grupa B, SCM Ramnicu Valcea va evolua in aceeasi zi, in deplasare, cu Brest Bretagne Handball, de la ora locala 18.00.Programul in continuare este urmatorul:Team Esbjerg - CSM Bucuresti (20 septembrie), CSM Bucuresti - Rostov Don (26 septembrie), Vipers - CSM Bucuresti (10 octombrie), CSM Bucuresti - FTC Budapesta (17 octombrie), SG BBM Bietigheim - CSM Bucuresti (25 octombrie), Krim Ljubljana - CSM Bucuresti (7 noiembrie), CSM Bucuresti - Krim (14/15 noiembrie), CSM Bucuresti - SG BBM Bietigheim (21/22 noiembrie).SCM Ramnicu Valcea - Odense (19 septembrie), CSKA - SCM Ramnicu Valcea (26 septembrie), SCM Ramnicu Valcea - Podravka (10/11 octombrie), Gyor - SCM Ramnicu Valcea (17 octombrie), SCM Ramnicu Valcea - Borussia Dortmund (24/25 octombrie), SCM Ramnicu Valcea - Buducnost (7/8 noiembrie), Buducnost - SCM Ramnicu Valcea (14 noiembrie), Borussia Dortmund - SCM Ramnicu Valcea (22 noiembrie).Competitia se va intrerupe apoi, pentru ca urmeaza Campionatul European din Danemarca si Norvegia (3-20 decembrie), la care va participa si nationala Romaniei.La reluare, meciurile din faza grupelor se vor derula pana in 14 februarie 2021, cand primele doua clasate se vor califica in sferturile de finala. Echipele de pe locurile 3-6 vor juca play-off, pentru celelalte patru locuri disponibile, in sistem eliminatoriu, in 6-7 martie si 13-14 martie 2021.Sferturile de finala sunt programate in 3-4 aprilie si 10-11 aprilie, iar Turneul Final Four, in 29-30 mai 2021, la Budapesta.SCM Ramnicu Valcea a fost acceptata direct in Liga Campionilor si a fost cap de serie la tragerea la sorti, iar CSM Bucuresti a primit wild-card si a facut parte din urna a treia valorica.In competitia similara masculina, Romania nu este reprezentanta, dupa ce Dinamo Bucuresti nu a fost acceptata prin wild-card. Liga Campionilor la masculin are acelasi sistem de desfasurare.Detinatoarele trofeului sunt Gyor ETO la feminin, respectiv Vardar, la masculin.