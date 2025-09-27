CSM București a pierdut din nou în Liga Campionilor. Două eșecuri în trei meciuri

Autor: Teodor Serban
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 20:43
CSM București a pierdut din nou în Liga Campionilor. Două eșecuri în trei meciuri
CSM București joacă în Liga Campionilor FOTO FB CSM

Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de liderul grupei B a Ligii Campionilor, Brest Bretagne Handball, scor 34-31 (17-17), în meci contând pentru etapa a III-a.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Mairot 9 goluri, Lott 7, Ondono 4, pentru Brest, respectiv Ostergaard 9, Omoregie 7, Brnovic 4, pentru CSM.

În etapa inaugurală din grupa B, CSM Bucureşti a pierdut la limită în deplasare, cu Ikast Handbold, scor 27-28, iar apoi a dispus pe teren propriu de FTC Budapesta, scor 31-28.

În etapa a III-a s-a mai jucat meciul dintre FTC Budapesta – Sola HK, scor 26-25, iar celelalte partide sunt între HC Podravka – Odense Handbold şi Ikast Handbold – Krim Ljubljana.

În etapa a IV-a, CSM Bucureşti va juca pe teren propriu, cu HC Podravka, în 5 octombrie.

În grupa A a Ligii Campionilor joacă şi Gloria Bistriţa.

