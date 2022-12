Proaspăta campioană europeană care a semnat cu CSM București: ”Mi-a plăcut la nebunie aici”

Jucătoarea norvegiană Emilie Hegh Arntzen, proaspătă campioană a Europei cu naţionala ţării sale, şi-a prelungit contractul cu echipa feminină de handbal CSM Bucureşti pentru sezonul viitor, a anunţat, vineri, clubul, pe site-ul său oficial.

"Sunt foarte fericită să îmi prelungesc contractul cu CSM Bucureşti! Mi-a plăcut la nebunie să joc aici şi aştept cu nerăbdare restul sezonului, precum şi ceea ce ne este rezervat pentru viitor!", a declarat interul stânga norvegian.

Arntzen, care a mai evoluat la Gjerpen IF (2010-2014), Byasen HE (2014-2017) şi Vipers Kristiansand (2017-2021), are în palmares patru titluri europene 2014, 2016, 2020, 2022), o medalie de bronz la Jocurile Olimpice (2016), o medalie de aur (2021) şi una de argint (2017) la Campionatul Mondial, un trofeu Champions League în 2021 şi o clasare pe locul al treilea în 2019, precum şi patru titluri de campioană a Norvegiei, în 2018, 2019, 2020 şi 2021.

Anunţul prelungirii contractului vine după cele ale antrenorilor Adrian Vasile şi Iulia Curea şi după înţelegerea semnată cu centrul Andreea Rotaru.

