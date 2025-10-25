Rezultat șocant pentru CSM București în Liga Campionilor. ”Tigroaicele” erau mari favorite

Autor: Teodor Serban
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 21:23
147 citiri
Rezultat șocant pentru CSM București în Liga Campionilor. ”Tigroaicele” erau mari favorite
CSM București joacă în Liga Campionilor FOTO FB CSM

Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia Krim Ljubljana, scor 31-27 (15-11), în etapa a V-a din grupa B a Ligii Campionilor, în condițiile în care ”tigroaicele” erau mari favorite.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Horacek 7 goluri, Egger 4, Abina 3, pentru Krim, respectiv Hansen 9, Maslova 7, Ostergaard 3, pentru CSM.

În partidele anterioare, CSM a obţinut rezultatele: 27-28 cu Ikast Handbold, 31-28 cu FTC Budapesta, 31-34 cu Brest Bretagne Handball şi 34-34 cu Podravka.

Tot sâmbătă s-a mai jucat meciul dintre Podravka – FTC Budapesta 33-37, celelalte meciuri programate fiind între Odense – Sola HK şi Ikast – Brest.

În etapa a VI-a, CSM Bucureşti va juca pe teren propriu, cu Odense, în 2 noiembrie.

În grupa A a Ligii Campionilor joacă şi Gloria Bistriţa.

Gloria Bistrița - CSM București, derby de Liga Campionilor. Victorie la un gol diferență
Gloria Bistrița - CSM București, derby de Liga Campionilor. Victorie la un gol diferență
Campioana CSM Bucureşti rămâne neînvinsă în Liga Naţională şi după derby-ul cu Gloria Bistriţa, în deplasare, scor 29-28 (13-15), în etapa a VII-a a Ligii Naţionale, ambele echipe...
Victorie mare pentru echipa din România în grupele Ligii Campionilor
Victorie mare pentru echipa din România în grupele Ligii Campionilor
Echipa Gloria Bistriţa a învinsă sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Team Esbjerg, scor 38-35 (19-18), în etapa a V-a din grupa A a Ligii Campionilor. Principalele marcatoare ale...
#CSM Bucuresti, #Liga Campionilor, #rezultat , #stiri handbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura primita de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Taci, ma!". Adrian Mutu l-a facut "praf", dupa ce a vazut ca i-a pronuntat numele lui Cristi Chivu

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. S-a încheiat marele derby Napoli - Inter. Cum s-a descurcat echipa lui Cristi Chivu
  2. Rezultat șocant pentru CSM București în Liga Campionilor. ”Tigroaicele” erau mari favorite
  3. Echipa care uimește în Premier League: a învins-o pe Chelsea și a urcat pe locul al doilea, printre granzi
  4. Chipciu a făcut din nou spectacol la interviu: "Îți vine să-ți dai cu parul în cap"
  5. Își pierde Manchester United căpitanul? Anunțul făcut astăzi
  6. Pierde Sava postul de titular la Udinese? Ce s-a întâmplat în meciul cu Lecce
  7. Victorie mare pentru echipa din România în grupele Ligii Campionilor
  8. Bergodi, debut la U Cluj. Meciul cu Oțelul, decis de VAR
  9. „L-am dat afară din echipă pentru că paria!”. Mutu, dezvăluiri explozive despre fotbalistul ce joacă acum în Liga 1
  10. Simona Halep a primit lovitura: a pierdut 18 milioane de dolari