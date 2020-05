Firea a decis viitorul CSM Bucuresti

Ziare.

Desi la CSM Bucuresti sunt mari probleme financiare, Primaria Capitalei a anuntat ca va sprijini in continuare echipa.CSM Bucuresti isi asigura finantarea intr-o masura covarsitoare din bani publici oferiti de Primaria Capitalei."In ciuda perioadei dificile pe care o traverseaza intregul sport romanesc, Primaria Generala a Capitalei si Consiliul General au tinut sa ii asigure pe reprezentantii CSM Bucuresti de sprijinul sau. Sportul bucurestean se va bucura astfel de continuitate la toate nivelurile. Reprezentantii Primariei au afirmat ca asteapta resursele financiare din partea Ministerului de Finante pentru ca activitatea Clubului Sportiv Municipal Bucuresti sa se desfasoare in cele mai bune conditii.Obiectivele CSM Bucuresti vor ramane aceleasi pentru toate departamentele, rezultatele de pana acum obligndu-ne sa ramanem cei mai buni!In ceea ce priveste situatia echipei feminine de handbal, Primaria Generala a Municipiului Bucuresti a anuntat ca va sprijini eforturile clubului pentru a indrepta greseala Federatiei Romane de Handbal, cea care a decis "inghetarea" sezonului 2019-2020. In urma hotararii, CSM Bucuresti, desi mai avea de disputat o restanta, a incheiat pe locul doi si va avea nevoie de bunavointa EHF pentru a juca in sezonul viitor al Ligii Campionilor. In conditii normale, echipa feminina de handbal a Clubului Sportiv Municipal Bucuresti ar fi incheiat sezonul pe primul loc in clasament si ar fi fost admisa direct in Liga Campionilor.Ii asiguram pe toti sportivii si antrenorii, dar si pe fanii nostri de tot respectul. CSM Bucuresti ramane astfel acelasi club puternic si unit", se arata intr-un comunicat al CSM Bucuresti.CSM Bucuresti are 14 sectii sportive, inclusiv de Scrabble, yachting sau motociclism.C.S.