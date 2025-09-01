CSM constată că s-a trecut de la defăimare la "luări de poziție de o agresivitate fără precedent" la adresa magistraților, inclusiv "instigări directe", inclusiv în sala de judecată

Autor: Mihai Diac
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 17:49
393 citiri
CSM constată că s-a trecut de la defăimare la "luări de poziție de o agresivitate fără precedent" la adresa magistraților, inclusiv "instigări directe", inclusiv în sala de judecată
CSM - FOTO Facebook / Consiliul Superior al Magistraturii /infocsm

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) semnalează că la adresa magistraților continuă o "campanie de denigrare", care "a continuat și a generat consecințe greu de imaginat într-un stat de drept".

Această evoluție se produce "în contextul campaniei de defăimare a magistraților inițiate și întreținute de luări de poziție repetate din zona factorului politic și promovate intens în mass-media pentru a distrage atenția de la problemele economice și sociale cu care se confruntă societatea", avertizează CSM, într-un comunicat de presă transmis la data de 1 septembrie 2025.

"Rețelele sociale abundă în luări de poziție de o agresivitate fără precedent la adresa magistraților, în sensul instigării directe la săvârșirea unor infracțiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor. Mai mult, manifestări similare au avut loc și în incinta instanțelor, chiar în sălile de judecată, conducând inclusiv la emiterea unor ordine de protecție care să prevină materializarea unor fapte antisociale grave. La solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, instanțele judecătorești și parchetele au semnalat numeroase astfel de incidente cu care se confruntă, conturându-se un fenomen de o gravitate excepțională care tinde să se extindă, fiind fără precedent și amenințând integritatea fizică și psihică a magistraților și a membrilor familiilor acestora", susține comunicatul CSM.

Pentru toate incidentele de acest tip, CSM precizează că va sesiza organele de urmărire penală.

Comunicatul CSM și incidentele semnalate în acest comunicat intervin în contextul dezbaterii publice pe tema proiectului, inițiat de guvernul Bolojan, pentru schimbarea sistemului de ieșire la pensie al magistraților și pentru reducerea pensiilor speciale.

Motivul principal pentru care magistrații ies la pensie. O fostă membră CSM explică soluția pentru criza dintre Guvern și Justiție
Motivul principal pentru care magistrații ies la pensie. O fostă membră CSM explică soluția pentru criza dintre Guvern și Justiție
Andrea Chiș, fostă membră a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada 2017–2023, a declarat că rezolvarea conflictului dintre magistrați și politicieni impune discuții și...
Nicușor Dan ia apărarea magistraților: „Au muncit anii ăștia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din țări europene”
Nicușor Dan ia apărarea magistraților: „Au muncit anii ăștia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din țări europene”
Președintele Nicușor Dan a declarat că, în ultimii ani, magistrații din România au muncit de două-trei ori mai mult decât magistrații din țări europene. El a insistat că acelora care...
#CSM, #magistrati, #defaimare, #instigare, #Tribunal, #ordin de protectie , #Justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-au prins: un model celebru este in fotografia de pe telefonul lui Sinner! Tocmai a "stralucit" la Festivalul de la Venetia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a facut transferul lui Gianluigi Donnarumma!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primele măsuri anunțate de UE după ce rușii ar fi încercat să bruieze avionul Ursulei von der Leyen
  2. Franța cere spitalelor să se pregătească până anul viitor pentru un posibil conflict major, în timp ce Germania monitorizează exercițiile militare ale Rusiei
  3. "Maru", dealerul lui Vlad Pascu, a scăpat de arestul preventiv. Va fi cercetat în arest la domiciliu, după ce, în locuința lui, a murit un tânăr dependent de droguri
  4. O insulă minusculă câștigă milioane. Cum a devenit inteligența artificială principala sursă de venit pentru Anguilla
  5. CSM constată că s-a trecut de la defăimare la "luări de poziție de o agresivitate fără precedent" la adresa magistraților, inclusiv "instigări directe", inclusiv în sala de judecată
  6. Cancelarul german Friedrich Merz dezvăluie cum a salvat Berlinul NATO de la dizolvare
  7. Donald Trump poate deveni un pacificator sau o marionetă care reînvie ambițiile imperiale ale Rusiei – The Guardian
  8. E grevă japoneză la ANCOM. Angajații protestează împotriva reducerii de personal și a tăierilor salariale
  9. Catastrofă pe orizont: Cel mai mare aisberg din lume amenință Antarctica și ecosistemele sale
  10. Co-fondatorul companiei Palantir, miliardarul conservator Peter Thiel, va conduce o serie de patru conferințe despre Anticrist