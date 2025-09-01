CSM constată că s-a trecut de la defăimare la "luări de poziție de o agresivitate fără precedent" la adresa magistraților, inclusiv "instigări directe", inclusiv în sala de judecată

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) semnalează că la adresa magistraților continuă o "campanie de denigrare", care "a continuat și a generat consecințe greu de imaginat într-un stat de drept".

Această evoluție se produce "în contextul campaniei de defăimare a magistraților inițiate și întreținute de luări de poziție repetate din zona factorului politic și promovate intens în mass-media pentru a distrage atenția de la problemele economice și sociale cu care se confruntă societatea", avertizează CSM, într-un comunicat de presă transmis la data de 1 septembrie 2025.

"Rețelele sociale abundă în luări de poziție de o agresivitate fără precedent la adresa magistraților, în sensul instigării directe la săvârșirea unor infracțiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor. Mai mult, manifestări similare au avut loc și în incinta instanțelor, chiar în sălile de judecată, conducând inclusiv la emiterea unor ordine de protecție care să prevină materializarea unor fapte antisociale grave. La solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, instanțele judecătorești și parchetele au semnalat numeroase astfel de incidente cu care se confruntă, conturându-se un fenomen de o gravitate excepțională care tinde să se extindă, fiind fără precedent și amenințând integritatea fizică și psihică a magistraților și a membrilor familiilor acestora", susține comunicatul CSM.

Pentru toate incidentele de acest tip, CSM precizează că va sesiza organele de urmărire penală.

Comunicatul CSM și incidentele semnalate în acest comunicat intervin în contextul dezbaterii publice pe tema proiectului, inițiat de guvernul Bolojan, pentru schimbarea sistemului de ieșire la pensie al magistraților și pentru reducerea pensiilor speciale.

