Explicațiile oficiale ale CSM după ce Elena Costache, președinta ICCJ, ministrul Justiției și procurorul general s-au întâlnit cu Grindeanu, fără Bolojan

Autor: Mihai Diac
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 17:11
679 citiri
Elena Costache, președinta Consiliului Superior al Magistraturii - FOTO captura YouTube/TVR

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) confirmă că președinta CSM, Elena Costache, a participat, în ziua de 24 octombrie 2025, la o întâlnire cu Sorin Grindeanu, întâlnire care a avut loc la cererea acestuia, în calitate de președinte al Camerei Deputaților.

Potrivit unui comunicat al CSM, "președintele Consiliului Superior al Magistraturii a participat împreună cu președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la o întâlnire organizată la sediul Parlamentului României, la care au luat parte și reprezentanți ai puterii executive".

Unul dintre reprezentanții puterii executive, nemenționat explicit în comunicatul CSM, care a venit la întâlnirea de la Palatul Parlamentului, a fost chiar ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Potrivit comunicatului CSM, "este esențial ca aspectele care privesc statutul magistraților să fie discutate cu implicarea efectivă a reprezentanților autorității judecătorești, astfel încât orice demers în acest sens să respecte independența justiției, garanție esențială a statului de drept.

Dezbaterile referitoare la statutul judecătorilor și procurorilor trebuie să fie în acord cu principiile constituționale care guvernează activitatea sistemului judiciar.

Independența justiției, predictibilitatea și stabilitatea cadrului normativ, adoptarea unei reglementări echitabile, care să țină cont de rolul justiției într-un stat democratic, precum şi de realităţile sistemului judiciar, elaborată în condiții care să nu transforme corpul profesional al magistraților într-o țintă de presiune publică, trebuie să fie liniile directoare ale oricărui dialog interinstituțional onest, pe care de altfel Consiliul l-a solicitat în mod constant."

CSM cere să fie evitată "stigmatizarea corpului profesional al judecătorilor și procurorilor"

În acest context, CSM "reafirmă responsabilitatea magistraturii față de societate, dar și necesitatea unui discurs public echilibrat al tuturor factorilor implicați, în legătură cu puterea judecătorească, astfel încât să fie evitate stigmatizarea corpului profesional al judecătorilor și procurorilor, precum și consecințele nefaste pe care astfel de abordări le au în privința încrederii publicului în sistemul judiciar."

Anterior întâlnirii din data de 24 octombrie, ministrul Justiției îi invitase la discuții pe șefii CSM și ICCJ, însă aceștia nu s-au prezentat la întâlnire.

Tensiunile dintre premierul Bolojan și reprezentanții judecătorilor au pornit de la legea, elaborată de Guvern, conform căreia sistemul de pensii pentru magistrați ar urma să fie modificat.

Textul de lege pe care premierul și l-a asumat în fața Parlamentului a fost însă declarat neconstituțional de către CCR. Ca urmare a respingerii acestui text la CCR, instanțele au început să-și suspende protestele și să-și reia activitatea.

PSD cedează la presiunea magistraților. Ce concesii ar accepta social-democrații privind pensiile speciale, pentru a scoate din joc proiectul lui Bolojan SURSE
PSD cedează la presiunea magistraților. Ce concesii ar accepta social-democrații privind pensiile speciale, pentru a scoate din joc proiectul lui Bolojan SURSE
PSD ar cedat la presiunea magistraților și ar dori modificarea proiectului privind pensiile speciale ale angajaților din sistemul judiciar. Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a început...
Ce a răspuns ministrul Justiției, întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze, ca urmare a invalidării la CCR a Legii pensiilor speciale
Ce a răspuns ministrul Justiției, întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze, ca urmare a invalidării la CCR a Legii pensiilor speciale
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a refuzat să se pronunțe asupra oportunității ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, subliniind că decizia de a demisiona îi revine...
#CSM, #ICCJ, #Sorin Grindeanu, #ministerul justitiei, #radu marinescu, #pensii speciale magistrati CCR , #Justitie
