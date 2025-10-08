CSM consideră orice atingere a pensiilor speciale ca fiind un pericol major pentru independența justiției: ”Climat de ostilitate împotriva magistraților”

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 15:40
873 citiri
CSM consideră orice atingere a pensiilor speciale ca fiind un pericol major pentru independența justiției: ”Climat de ostilitate împotriva magistraților”
Șefa CSM, judecătoarea Elena Costache FOTO Captură video Digi24

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat un nou apel miercuri, 8 octombrie, la independența justiției, acuzând „riscuri cauzate de climatul de ostilitate creat împotriva magistraţilor”. Acestea ar fi legate de reforma pensiilor magistraților inițiată de Guvernul Bolojan, care ar și crește vârsta de pensionare. CCR a amânat din nou pronunțarea pe al doilea pachet de legi al Executivului.

Magistrații susțin că „autoritatea judecătorească se confruntă cu o situaţie de o gravitate excepţională”, de vină fiind politicienii care refuză dialogul şi au iniţiat demersul legislativ privind modificarea statutului judecătorilor şi procurorilor.

Instituţia revine asupra „riscurilor cauzate de climatul de ostilitate creat împotriva magistraţilor” şi avertizează că niciuna dintre problemele ridicate anterior în liările de poziţie nu a fost rezolvată.

„Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situaţie de o gravitate excepţională generată de atitudinile inacceptabile ale unor exponenţi ai factorului politic la adresa sistemului judiciar, care au culminat cu iniţierea şi adoptarea demersului legislativ privind modificarea statutului judecătorilor şi procurorilor. În mai multe rânduri Consiliul Superior al Magistraturii a atras atenţia asupra riscurilor cauzate de climatul de ostilitate creat împotriva magistraţilor, prin luări de poziţie ale factorului politic şi prin campanii mediatice care au urmărit discreditarea sistemului judiciar şi culpabilizarea acestuia pentru situaţia economică şi socială în care se află România”, a transmis, miercuri, CSM, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, aspectele semnalate de Consiliu „sunt în continuare de actualitate, întrucât niciuna dintre cauzele care au generat reacţia sistemului judiciar nu a fost înlăturată, neexistând vreo preocupare cu privire la impactul demersurilor factorului politic asupra independenţei justiţiei, care reprezintă garanţia fundamentală a dreptului cetăţeanului la un proces echitabil”.

„În egală măsură, o justiţie independentă şi pe deplin funcţională este indispensabilă şi pentru ceilalţi profesionişti ai dreptului a căror activitate este convergentă cu acelaşi obiectiv al garantării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. În mod regretabil, în pofida perioadei de timp semnificative trecute de la reacţia fermă a sistemului judiciar, factorul politic a perseverat în atitudinea de sfidare a autorităţii judecătoreşti, nemanifestând niciun fel de deschidere pentru dialog şi cooperare onestă cu reprezentanţii acesteia, ci dimpotrivă continuând în aceeaşi retorică a culpabilizării magistraţilor români”, se mai arată în comunicat.

Consiliul Superior al Magistraturii transmite că „va utiliza în continuare toate instrumentele legale pentru apărarea independenţei justiţiei şi a statutului magistraţilor, astfel încât să fie garantate drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor şi parcursul democratic al societăţii româneşti”.

Curtea Constituţională a amânat din nou, miercuri, o decizie cu privire la proiectul legislativ referitor la pensiile de serviciu ale magistraţilor. Aceasta este așteptată acum pe

Stolojan avertizează: ”Coaliția dă un semnal: nu ne atingem de coteriile noastre politice, i-am potcovit pe oamenii simpli”
Stolojan avertizează: ”Coaliția dă un semnal: nu ne atingem de coteriile noastre politice, i-am potcovit pe oamenii simpli”
Cel mai mare obstacol în calea reformelor Guvernului Bolojan sunt „coteriile politice din plan central și local”, consideră fostul premier Theodor Stolojan. El a explicat luni, 6 octombrie,...
Judecătoarea cercetată de Inspecția Judiciară criticase opinia CSM despre pensiile speciale. Implicarea politică a altor magistrați, ignorată
Judecătoarea cercetată de Inspecția Judiciară criticase opinia CSM despre pensiile speciale. Implicarea politică a altor magistrați, ignorată
Judecătoarea anchetată disciplinar pentru că a comentat propria decizie pe o rețea socială este una dintre puținele voci care a criticat atitudinea CSM cu privire la reducerea pensiei...
#CSM, #pensii speciale magistrati, #reforma pensii speciale, #CCR , #CSM
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
La 40 de ani, marea campioana si-a anuntat revenirea. Acum si-a surprins din nou fanii
ObservatorNews.ro
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsa din Harghita, cauta noi rezidenti. Oamenii vin aici pentru liniste
DigiSport.ro
Cand era mic, era sarac lipit. Acum a devenit miliardar celebru si urmeaza sa se insoare, la 41 de ani

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. CSM consideră orice atingere a pensiilor speciale ca fiind un pericol major pentru independența justiției: ”Climat de ostilitate împotriva magistraților”
  2. CCR: Legea care reduce numărul și indemnizația membrilor în consiliile de administrație ale companiilor de stat este constituțională
  3. Șeful CIA desecretizează un raport din 2015 al agenției sale despre vizita lui Biden în Ucraina. Fostul președinte a blocat publicarea raportului, cât era la putere
  4. Rusul care a fost trimis în judecată după ce a cântat o melodie în ucraineană la o petrecere. „Trebuie să ridici în slăvi Rusia, nu altă țară!” VIDEO
  5. Rusia ar vrea să pună șomerii și angajații la negru să plătească asigurări de sănătate. „Nu sunt destui bani și trebuie să-i ia de undeva”
  6. Legea privind reforma în sănătate, declarată constituțională. De ce au respins judecătorii sesizarea AUR
  7. Cod roșu de vreme severă imediată. Județele în care sunt anunțate ploi torențiale, ninsori și vânt puternic în următoarele ore UPDATE
  8. Horațiu Potra vrea să scape de mandatul de arestare. Motivele invocate de avocații mercenarului lui Călin Georgescu
  9. Scandal sexual cu un episcop care a fost prins cu 17 amante. O călugăriță l-a pârât din cauză că era geloasă pe o avocată
  10. Ministerul Afacerilor Externe va ajuta la plata repatrierii românilor decedați în străinătate. Cine beneficiază de acest sprijin financiar