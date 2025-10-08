CSM consideră orice atingere a pensiilor speciale ca fiind un pericol major pentru independența justiției: ”Climat de ostilitate împotriva magistraților”

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat un nou apel miercuri, 8 octombrie, la independența justiției, acuzând „riscuri cauzate de climatul de ostilitate creat împotriva magistraţilor”. Acestea ar fi legate de reforma pensiilor magistraților inițiată de Guvernul Bolojan, care ar și crește vârsta de pensionare. CCR a amânat din nou pronunțarea pe al doilea pachet de legi al Executivului.

Magistrații susțin că „autoritatea judecătorească se confruntă cu o situaţie de o gravitate excepţională”, de vină fiind politicienii care refuză dialogul şi au iniţiat demersul legislativ privind modificarea statutului judecătorilor şi procurorilor.

Instituţia revine asupra „riscurilor cauzate de climatul de ostilitate creat împotriva magistraţilor” şi avertizează că niciuna dintre problemele ridicate anterior în liările de poziţie nu a fost rezolvată.

„Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situaţie de o gravitate excepţională generată de atitudinile inacceptabile ale unor exponenţi ai factorului politic la adresa sistemului judiciar, care au culminat cu iniţierea şi adoptarea demersului legislativ privind modificarea statutului judecătorilor şi procurorilor. În mai multe rânduri Consiliul Superior al Magistraturii a atras atenţia asupra riscurilor cauzate de climatul de ostilitate creat împotriva magistraţilor, prin luări de poziţie ale factorului politic şi prin campanii mediatice care au urmărit discreditarea sistemului judiciar şi culpabilizarea acestuia pentru situaţia economică şi socială în care se află România”, a transmis, miercuri, CSM, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, aspectele semnalate de Consiliu „sunt în continuare de actualitate, întrucât niciuna dintre cauzele care au generat reacţia sistemului judiciar nu a fost înlăturată, neexistând vreo preocupare cu privire la impactul demersurilor factorului politic asupra independenţei justiţiei, care reprezintă garanţia fundamentală a dreptului cetăţeanului la un proces echitabil”.

„În egală măsură, o justiţie independentă şi pe deplin funcţională este indispensabilă şi pentru ceilalţi profesionişti ai dreptului a căror activitate este convergentă cu acelaşi obiectiv al garantării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. În mod regretabil, în pofida perioadei de timp semnificative trecute de la reacţia fermă a sistemului judiciar, factorul politic a perseverat în atitudinea de sfidare a autorităţii judecătoreşti, nemanifestând niciun fel de deschidere pentru dialog şi cooperare onestă cu reprezentanţii acesteia, ci dimpotrivă continuând în aceeaşi retorică a culpabilizării magistraţilor români”, se mai arată în comunicat.

Consiliul Superior al Magistraturii transmite că „va utiliza în continuare toate instrumentele legale pentru apărarea independenţei justiţiei şi a statutului magistraţilor, astfel încât să fie garantate drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor şi parcursul democratic al societăţii româneşti”.

Curtea Constituţională a amânat din nou, miercuri, o decizie cu privire la proiectul legislativ referitor la pensiile de serviciu ale magistraţilor. Aceasta este așteptată acum pe

