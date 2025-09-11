"Statul e de vină". Reacție șocantă a CSM după ce judecători protestatari au suspendat dosarul unui bolnav de cancer care cere să fie salvat

Autor: Adrian Zia
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 22:22
1320 citiri
"Statul e de vină". Reacție șocantă a CSM după ce judecători protestatari au suspendat dosarul unui bolnav de cancer care cere să fie salvat
Pacient la spital FOTO Pixabay

Judecătorii, prin atribuțiile lor, nu pot suplini obligația statului de a garanta accesul pacienților la tratamente vitale, a afirmat joi, 11 septembrie, Consiliul Superior al Magistraturii.

Precizarea vine în contextul în care un avocat ar fi transmis pentru Digi 24 că judecătorii de la Curtea de Apel București au suspendat, în contextul protestului magistraților, dosarul în care clientul său, care este bolnav de cancer, cere, printr-o ordonanță președințială, asigurarea tratamentului.

'În raport de interesul public manifestat față de o cauză aflată pe rolul Curții de Apel București joi, având ca obiect ordonanță președințială, Consiliul Superior al Magistraturii precizează că dreptul la viață al oricărei persoane este garantat atât la nivel național, cât și la nivel internațional, statul având obligația pozitivă de a-l ocroti și garanta, inclusiv prin adoptarea unor măsuri de ordin financiar, dacă de acestea depinde nivelul de protecție necesar exercitării efective a dreptului', se precizează într-un comunicat al CSM transmis, joi.

Consiliul subliniază că instanțele judecătorești 'nu pot substitui' responsabilitatea statului în ceea ce privește asigurarea și garantarea dreptului la viață și sănătate al pacienților cu patologii grave ce necesită tratamente specifice care implică costuri foarte mari.

Lipsa includerii anumitor tratamente oncologice pe lista medicamentelor compensate și întârzierea mecanismelor administrative de decontare reprezintă cauze sistemice, a căror eliminare se află în competența exclusivă a puterilor legislativă și executivă, menționează CSM.

'Judecătorii, prin atribuțiile lor, nu pot suplini obligația statului de a garanta accesul pacienților la tratamente vitale. În lipsa unei reglementări clare, unitare și a finanțării corespunzătoare, instanțele sunt puse în situația de a soluționa acțiuni în justiție prin care cetățenii solicită ceea ce, în realitate, ar trebui să fie asigurat din oficiu de instituțiile abilitate, iar acest tip de cauze sunt din ce în ce mai numeroase în ultimii ani', arată sursa citată.

Consiliul Superior al Magistraturii reafirmă că protejarea vieții și a sănătății pacienților nu trebuie transformată într-o dispută juridică plasată exclusiv în sarcina instanțelor judecătorești, care ajung de fapt să fie ultima soluție la care cetățenii aflați în astfel de situații grave pot apela.

'Cazuri dramatice, precum cel semnalat în mass media, arată cu claritate necesitatea adoptării unor politici publice coerente, previzibile și a unui mecanism de decontare care să prevină umilirea pacienților și să le garanteze dreptul la viață și la sănătate. Astfel, Consiliul reiterează că responsabilitatea reală pentru garantarea accesului la medicamente și tratamente oncologice revine statului român prin autoritățile competente', se mai precizează în comunicat.

#CSM, #bolnav de cancer, #judecatori protestatari, #suspendare dosar , #justitie
