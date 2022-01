Deputatul UDMR Csoma Botond l-a criticat pe primarul Clujului, Emil Boc, după ce s-a întâlnit cu liderul AUR, George Simion, și a declarat că a găsit cu acesta ”puncte comune.”

Într-o postare pe Facebook, deputatul amintește de comportamentul controversat al liderului AUR, subliniind că o astfel de întâlnire nu face decât să îl legitimeze pe acest ”scandalagiu extremist”

”Aş dori să-i atrag atenția domnului Boc că acel George Simion, cu care s-a întâlnit la Cluj şi a identificat puncte comune de natură politică, a calificat Holocaustul drept o temă minoră, în acelaşi timp tot el a organizat violențele antimaghiare din Valea Uzului, iar prin activitatea sa din parlament şi cea de pe stradă destabilizează țara. Orice întâlnire de acest gen reprezintă un câştig în planul legitimității pentru acest scandalagiu extremist. A fost o greşeală, domnule primar!”, a scris deputatul.

Miercuri, liderul AUR a fost în Cluj pentru a strânge semnături pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis. În aceeași zi a fost și la Primăria Cluj, unde s-a întâlnit cu Emil Boc.

”Am avut o discuție decent rezonabilă. Eu sunt un adept al dialogului, chiar cu persoane care nu sunt de acord cu ele sau ele nu sunt de acord cu mine. Din start am căzut de acord că asupra unor lucruri nu putem fi de acord și acest lucru e important de știut. Suntem de acord că nu putem fi de acord cu privire la unele lucruri: cum este de exemplu procesul de vaccinare – avem viziuni diferite − dar ne respectăm punctele de vedere. Dar avem și multe lucruri care sunt comune: printre acestea susținerea valorilor naționale și a interesului național și tot ceea ce înseamnă perspectiva națională într-o Europă formată dintr-un concert al națiunilor, care nu presupune dispariția valorilor naționale și topirea identităților naționale. Sunt total de acord, am susținut din totdeauna acest lucru și îl voi susține.

Am fost de aceeași parte a baricadei, de exemplu, pentru susținerea reabilitării termice a blocurilor, unde domnul președinte are un proiect în Parlament de a încuraja și accelera procesul de reabilitare a blocurilor, inclusiv cu sprijinul autorităților locale, iar noi suntem un campion al susținerii termice pe fonduri europene și categoric suntem de aceeași parte a baricadei.

Deci sunt teme unde evident colaborăm. (...)

Am căzut de acord asupra celui mai important lucru: orice formă de susținere a opțiunilor noastre, oricare ar fi ele, trebuie să se desfășoare în cadru democratic. Aici amândoi am fost de aceeași parte a baricadei și am susținut același lucru: indiferent ce susținem aceste forme de susținere trebuie să respecte statul de drept, să respecte drepturile oamenilor, să respecte principiul non-violenței și a abordării instituționale.

Deci eu cred că acest gen de discuții trebuie să continue, pentru că lipsa discuțiilor naște monștri: și în politică, și-n viață. E obligatoriu să ai comunicare. (...) Acest lucru l-am discutat cu domnul președinte. Mi-a cerut această întâlnire și evident că am răspuns pozitiv, ca de altfel m-am întâlnit cu orice lider politic care a vizitat Clujul și a trecut pe la noi. Nu am avut niciun fel de reținere. Asta consider eu că trebuie să facă un reprezentant al unei comunități”, a comentat Emil Boc după întâlnire, la Napoca Live.

