CTP îl demolează pe Dumitru Dragomir: "Bulbucatul Mare Maestru al Matrapazlâcurilor"

Cristian Tudor Popescu l-a criticat în termeni duri pe Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Reputatul jurnalist s-a arătat iritat de o afirmație a acestuia și a contracarat în stilul său caracteristic.

"Șpicherul lui Dumnezeu

Dumnezeu alege uneori cele mai neașteptate ființe pentru a-ți trimite un mesaj. Odată, când zăceam frânt pe bancă cu capul în mâini, gândind febril cum să joc tie-break-ul final după peste 3 ore de meci dur, am auzit vocea răgușită, dar surprinzător de clară, a unui bețiv de pe terasa cârciumii de lângă teren: „Hă, unu cân trage să moară, altu p..a i să scoală...”. O liniște stranie mi-a cuprins fulgerător mintea. Forța colosală a frazei m-a făcut să nu mă mai gândesc la nimic, m-am ridicat, am jucat și am câștigat.

Același șoc asurzitor m-a lovit anul acesta la auzul zicerii veneratei cutre ceaușiste, domnul Neamitică Dragomir, bulbucatul Mare Maestru al Matrapazlâcurilor: „Poporul român e un popor care vrea să fie fericit. Și domnu Cristian Tudor Popescu nu-l lasă”.

Năucitor, da, domnule, are dreptate, o dreptate formidabilă! Am simțit, probabil, ceva asemănător revelației orbitoare a lui Paul din Tars pe calea Damascului, la întrebarea hologramei lui Iisus: „Saule, Saule, de ce Mă prigonești?”.

Mai ales că Neamitică e și Oracol, din Bălcești.

La mulți ani fericiți!", a scris CTP pe facebook.

Ads