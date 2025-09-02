CTP îl acuză pe Nicușor Dan: "L-a numit pe Bolojan premier ca Bolojan să încaseze toate loviturile la figură, iar domnul Nicușor Dan să își conserve capitalul politic"

Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu îl critică dur pe șeful statului, Nicușor Dan, susținând că președintele României l-ar fi numit premier pe Ilie Bolojan cu scopul ca Bolojan să "deconteze", în locul lui, pentru toate nemulțumirile provocate de situația economică a României.

"Pe domnul Bolojan nu l-a susținut public în nimic niciodată până acum domnul Nicușor Dan, lucru pe care eu nu pot să îl interpretez altfel, cu o analiză politică rece, decât că domnul Nicușor Dan l-a numit pe domnul Bolojan premier ca domnul Bolojan să încaseze toate loviturile la figură, pe care le încasează, să deconteze toate aceste atacuri în urma a ceea ce se întâmplă, iar domnul Nicușor Dan să își conserve capitalul politic, ceea ce și face”, a declarat CTP, în seara de 2 septembrie 2025, citat de Hotnews.

Pe de altă parte, CTP a avut cuvinte de apreciere la adresa premierului Ilie Bolojan.

"În 35 de ani nu a făcut niciun politician din România ce face acum Bolojan. Niciunul nici nu s-a apropiat de așa ceva, de a băga bisturiul în toate puroaiele acumulate sub pielea nației în toți acești 35 de ani. Firește, cu riscuri enorme pentru el din punct de vedere politic, personal", a subliniat Cristian Tudor Popescu.

CTP și-a exprimat acest punct de vedere după ce, cu o zi înainte, premierul Bolojan angajase răspunderea Guvernului, în fața Parlamentului, pentru un pachet de proiecte de lege menite să amelioreze deficitul bugetar. Din acest pachet a lipsit proiectul care urma să reglementeze reducerea numărului de angajați din administrația publică locală, întrucât partidele din coaliția de guvernare au încă opinii diferite asupra acestui proiect.

