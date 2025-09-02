CTP îl acuză pe Nicușor Dan: "L-a numit pe Bolojan premier ca Bolojan să încaseze toate loviturile la figură, iar domnul Nicușor Dan să își conserve capitalul politic"

Autor: Mihai Diac
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 23:07
435 citiri
Cristian Tudor Popescu - Foto Facebook / Cristian Tudor Popescu

Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu îl critică dur pe șeful statului, Nicușor Dan, susținând că președintele României l-ar fi numit premier pe Ilie Bolojan cu scopul ca Bolojan să "deconteze", în locul lui, pentru toate nemulțumirile provocate de situația economică a României.

"Pe domnul Bolojan nu l-a susținut public în nimic niciodată până acum domnul Nicușor Dan, lucru pe care eu nu pot să îl interpretez altfel, cu o analiză politică rece, decât că domnul Nicușor Dan l-a numit pe domnul Bolojan premier ca domnul Bolojan să încaseze toate loviturile la figură, pe care le încasează, să deconteze toate aceste atacuri în urma a ceea ce se întâmplă, iar domnul Nicușor Dan să își conserve capitalul politic, ceea ce și face”, a declarat CTP, în seara de 2 septembrie 2025, citat de Hotnews.

Pe de altă parte, CTP a avut cuvinte de apreciere la adresa premierului Ilie Bolojan.

"În 35 de ani nu a făcut niciun politician din România ce face acum Bolojan. Niciunul nici nu s-a apropiat de așa ceva, de a băga bisturiul în toate puroaiele acumulate sub pielea nației în toți acești 35 de ani. Firește, cu riscuri enorme pentru el din punct de vedere politic, personal", a subliniat Cristian Tudor Popescu.

CTP și-a exprimat acest punct de vedere după ce, cu o zi înainte, premierul Bolojan angajase răspunderea Guvernului, în fața Parlamentului, pentru un pachet de proiecte de lege menite să amelioreze deficitul bugetar. Din acest pachet a lipsit proiectul care urma să reglementeze reducerea numărului de angajați din administrația publică locală, întrucât partidele din coaliția de guvernare au încă opinii diferite asupra acestui proiect.

