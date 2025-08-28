CTP, despre numele vehiculate pentru șefia SRI și SIE: „A ajuns Grindeanu-Știucă să se arate îngrijorat de aceste propuneri prezidențiale din zona AUR”

Autor: Maria Mora
Joi, 28 August 2025, ora 11:29
196 citiri
CTP, despre numele vehiculate pentru șefia SRI și SIE: „A ajuns Grindeanu-Știucă să se arate îngrijorat de aceste propuneri prezidențiale din zona AUR”
Cristian Tudor Popescu Facebook/Cristian Tudor Popescu

Gazetarul Cristian Tudor Popescu vine cu o reacție la informațiile legate de numele vehiculate în presă ca propuneri ale președintelui Nicușor Dan pentru șefia SRI. Acesta susține că începe să înțeleagă adevărata față a președintelui, amintind de o declarație proprie mai veche legată de, atunci, candidatul la președinția României.

„Nu am a comenta decât reproducând, cu încă o strângere de inimă, ce scriam înainte de primul tur al alegerilor din mai: „În Nicușor Dan însă, simt că există ceva întunecos și rece, pe care se străduiește să-l țină ascuns”. Și să constat că încep să înțeleg ceea ce mi se părea irațional în comportamentul dlui Nicușor Dan”, scrie gazetarul.

Cristian Tudor Popescu reamintește că președintele a „contestat la CCR legea privind organizațiile și promovarea fascismului și legionarismului, afirmând, în apărarea unei organizații care comemorează legionari din Făgărașul său natal, că: „Legea spune că dacă faci o organizație cu caracter legionar trebuie să faci pușcărie. Eu cred că nu”.

Acesta subliniază că propunerile vehiculate au îngrijorat chiar reprezentanții PSD.

„Acum, președintele Dan propune la șefia serviciilor secrete, în aplauzele AUR, doi românoși ultranaționaliști, autointitulați suveraniști. Asta, după ce-l păstrează pe românosul pro Putin Matei Păun ca sfătuitor. A ajuns Grindeanu-Știucă să se arate îngrijorat de aceste propuneri prezidențiale din zona AUR, „care este un partid anti UE”...

Care sunt „posibilele nominalizări”

Unul dintre numele vehiculate pentru șefia SRI este cel al avocatului Gabriel Zbârcea, care, cu doar doi ani în urmă, se caracteriza, într-un podcast al partenerului său Florentin Țuca, drept ”naționalist și un suveranist”.

”Eu sunt un naționalist și suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”, declara acesta.

Un alt nume vehiculat că ar fi pe lista lui Nicușor Dan, de data asta pentru șefia SIE, este cel al diplomatului Marius Lazurca, ambasador al României în Mexic și diplomat de profesie.

Răsturnare de situație în cazul șefiei SRI. După un suveranist, un „soroșist” este vehiculat ca fiind propunerea lui Nicușor Dan
Răsturnare de situație în cazul șefiei SRI. După un suveranist, un „soroșist” este vehiculat ca fiind propunerea lui Nicușor Dan
Un alt nume intră pe lista persoanelor vehiculate ca fiind susținute de președintele Nicușor Dan pentru șefia SRI. După Gabriel Zbârcea, Florin Vlădică și Mircea Abrudean, acum unele...
CTP consideră că nu vor mai putea exista alte tăieri dacă Guvernul cedează în fața magistraților. „Dacă Nicușor Dan încearcă să emasculeze reforma, face foarte rău”
CTP consideră că nu vor mai putea exista alte tăieri dacă Guvernul cedează în fața magistraților. „Dacă Nicușor Dan încearcă să emasculeze reforma, face foarte rău”
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat că magistrații se luptă pentru a păstra niște beneficii nedrepte. Acesta susține că protestele din justiție sunt organizate pentru a ține „cu...
#ctp, #Cristian Tudor Popescu, #Nicusor Dan, #suveranisti, #sefia SRI, #sefia sie , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Eu sunt Politia": Marian Godina si-a prezentat colegul care a aparat un livrator strain. Reactii virale pe internet
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa jurnalista sportiva" a raspuns, dupa decizia prin care "si-a pus in cap" tot internetul
ObservatorNews.ro
Mai merita sa fiiantreprenorin Romania?Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiti

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. CTP, despre numele vehiculate pentru șefia SRI și SIE: „A ajuns Grindeanu-Știucă să se arate îngrijorat de aceste propuneri prezidențiale din zona AUR”
  2. Cine se bate pentru șefia REPER. Alegerile pentru desemnarea conducerii partidului vor avea loc sâmbătă
  3. Liderul PNL care laudă posibilele propuneri „suveraniste și naționaliste” ale lui Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE. „Două opțiuni foarte bune, vin din societatea civilă”
  4. Ministrul Sănătății, reacție tranșantă la declarațiile controversate ale medicului Flavia Groșan: „Ar trebui să rămână fără drept de practică”
  5. Cum se apără Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, acuzat de corupere de minori. „Am fost chemat acolo de un fals jurnalist, mi s-a întins o capcană”
  6. Grindeanu, despre „apucăturile” USR: „Niciodată nu o să vedeți PSD-ul guvernând în forma aceasta”
  7. Ruptură între Palatul Victoria și Cotroceni pe tema Justiției: „Președintele Dan se teme de anumite repercusiuni pe care le-ar avea reformele pensiilor speciale”
  8. Unde va duce neîndeplinirea reformelor: „Proteste pe bandă, erodarea încrederii în guvernul Bolojan și, la limită, la încheierea prematură a mandatului acestuia”
  9. De ce a participat Nicușor Dan, în premieră, la negocieri între partide: „Vrea să se erijeze în jucător, dar și mediator în același timp”
  10. Cum a ajuns Nicușor Dan să propună la SRI un „suveranist” pe sufletul celor de la AUR și care sunt riscurile „politizării excesive” a serviciilor din România