CTP, despre numele vehiculate pentru șefia SRI și SIE: „A ajuns Grindeanu-Știucă să se arate îngrijorat de aceste propuneri prezidențiale din zona AUR”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu vine cu o reacție la informațiile legate de numele vehiculate în presă ca propuneri ale președintelui Nicușor Dan pentru șefia SRI. Acesta susține că începe să înțeleagă adevărata față a președintelui, amintind de o declarație proprie mai veche legată de, atunci, candidatul la președinția României.

„Nu am a comenta decât reproducând, cu încă o strângere de inimă, ce scriam înainte de primul tur al alegerilor din mai: „În Nicușor Dan însă, simt că există ceva întunecos și rece, pe care se străduiește să-l țină ascuns”. Și să constat că încep să înțeleg ceea ce mi se părea irațional în comportamentul dlui Nicușor Dan”, scrie gazetarul.

Cristian Tudor Popescu reamintește că președintele a „contestat la CCR legea privind organizațiile și promovarea fascismului și legionarismului, afirmând, în apărarea unei organizații care comemorează legionari din Făgărașul său natal, că: „Legea spune că dacă faci o organizație cu caracter legionar trebuie să faci pușcărie. Eu cred că nu”.

Acesta subliniază că propunerile vehiculate au îngrijorat chiar reprezentanții PSD.

„Acum, președintele Dan propune la șefia serviciilor secrete, în aplauzele AUR, doi românoși ultranaționaliști, autointitulați suveraniști. Asta, după ce-l păstrează pe românosul pro Putin Matei Păun ca sfătuitor. A ajuns Grindeanu-Știucă să se arate îngrijorat de aceste propuneri prezidențiale din zona AUR, „care este un partid anti UE”...

Care sunt „posibilele nominalizări”

Unul dintre numele vehiculate pentru șefia SRI este cel al avocatului Gabriel Zbârcea, care, cu doar doi ani în urmă, se caracteriza, într-un podcast al partenerului său Florentin Țuca, drept ”naționalist și un suveranist”.

”Eu sunt un naționalist și suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”, declara acesta.

Un alt nume vehiculat că ar fi pe lista lui Nicușor Dan, de data asta pentru șefia SIE, este cel al diplomatului Marius Lazurca, ambasador al României în Mexic și diplomat de profesie.

