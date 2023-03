CTP desființează filmul care a dominat Premiile Oscar: "E gol ca un covrig. Din dulap ies doi roboți și mănâncă un șarpe" Ce film i-a plăcut gazetarului

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre filmele premiate la Oscar și a fost dezamăgit de alegerile Academiei Americane.

Cristian Tudor Popescu a avut un film favorit, The Banshees of Inisherin, dar acesta nu a câștigat niciun premiu. "Acesta este un film extraordinar. Filmul asta se duce în zone neumblate, în zone rare. Teroarea dorinței de a fi prieten cu cineva pe net este excepțională, iar Barry Keoghan, un tânăr oligofren, merita Oscarul pentru cel mai bun rol secundar" a spus CTP la "Bună, România".

"M-a supărat și m-a întristat faptul că nu i s-a dat premiul pentru regie lui Steven

Steven Spielberg pentru The Fabelmans. E totuși ultimul lui film și el n-a făcut niciun film prost", a afirmat Cristian Tudor Popescu.

Cât despre pelicula câtigătoare, "Everything Everywhere All at Once", care a luat șapte premii, inclusiv pentru Cel mai bun film, nu sunt prea multe cuvinte de laudă din partea scriitorului și gazetarulu.

"Am o formulare și mai sugestivă, e o gaură de covrig. În centrul filmului e un covrig, pe post de gaură neagră. Un fel de portal al râului.

Filmul nu este SF, este cum vrem așa facem. Este absolut arbitrar filmul, din dulapul din bucătărie ies doi roboți și mănâncă un șarpe, apoi ies doi șerpi și mănâncă un robot. Cât a rulat în cinematografe nu a avut mare succes. A avut succes pe platformele de streaming pentru că e construit în ritmul reclamelor, al trailelor. Va sfătuiesc sa aveți o condiție fizica și psihică bună. Montajul e atât de violent încât poate să vă ia amețeala. Filmul e gol.

Ce vedem aici? A venit rândul asiaticilor. A fost rândul tovarășilor de culoare, femeilor, LGTB-ului, acum a venit rândul asiaticilor.

Cel care a luat premiul pentru cel mai bun rol secundar are o singură calitate, seamănă cu Jackie Chan, se scălămbăie.

Lucrurile nu arată deloc bine. Știți ce ma întristează cel mai mult, în cinema sunt din ce în ce mai rare ideile. Se fac în neștire remakeuri".

