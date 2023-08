CTP, despre tragedia din 2 Mai: „Pentru adevărații făptuitori, părinții ucigașului, legea nu prevede nimic”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) și-a exprimat marți, 22 august, opinia despre tragedia din 2 Mai acolo unde un tânăr drogat a ucis doi tineri după ce a intrat într-un grup de opt oameni cu mașina.

CTP subliniază că nu a fost vorba de un accident, ci de o „crimă cu premeditare”, adăugând apoi că „adevărații făptuitori” sunt părinții tânărului și că aceștia nu vor suferi nicio consecință.

„Nu-i un accident, este o crimă cu premeditare. Iar autorii nu pot fi pedepsiți prin lege. Progenitura cretinoidă și arogantă va face pușcărie – sau nu. Polițiștii care puteau să-l oprească și n-au făcut-o, din prostie sau ticăloșie, vor fi sancționați – sau nu.

Dar pentru adevărații făptuitori, părinții ucigașului, legea nu prevede nimic. Genul acesta de oameni a împânzit România: au bani căpiță, acareturi, relații, influență, obținute prin orice mijloace. Din înălțimea poziției lor în societate, îi satisface în mod deosebit să-i umilească în fel și chip pe amărășteni. Pentru ei, ăsta e condimentul suprem, cu care viața are gust.

O fac direct, sau prin odrasle. De aceea le cumpără mașini dărâmătoare și le dau bani câți cer. Nu din amor părintesc, așa cum pretind, ci pentru a fi umiliți astfel copiii altora – și, prin ei, părinții. Dacă se întâmplă să și moară și ai lor să sufere până la ruperea sufletului, asta e. Știau foarte bine că fiul lor nu poate să facă decât mult rău în jur. Numitul Vlad a fost antrenat de părinții săi, înarmat și aruncat între oameni ca un terorist sinucigaș”, a transmis CTP pe Facebook.

Miruna şi Mihai Pascu, părinţii băiatului de 19 ani, au reacţionat printr-un comunicat transmis HotNews.ro, în care spun că încearcă să găsească un echilibru şi să îşi ofere sprijinul pentru tratamentele medicale necesare „pentru a veni în ajutorul familiilor greu încercate”.

Ei declară că nu există cuvinte prin care să îşi exprime durerea şi şocul provocate de această tragedie în care fiul lor a fost implicat, că înţeleg că nimic nu poate înlocui un copil.

”Căutăm să găsim un echilibru şi dorim să ne oferim sprijinul şi susţinerea pentru tratamentele medicale necesare pentru a veni în ajutorul familiilor greu încercate. Nu încercăm să-l absolvim pe fiul nostru de rigorile legii, suntem conştienţi de implicaţiile pe care le va avea această tragedie asupra vieţii lui şi nu încercam să-l ferim de răspunderea pentru faptele sale”, mai afirmă părinţii băiatului de 19 ani, adăugând că sufletul le e pustiit şi că trăiesc o suferinţă fără margini.

Autorul accidentului produs sâmbără dimineaţă în 2 Mai şi soldat cu moartea a doi tineri şi cu rănirea altor trei a fost identificat ca fiind Vlad Pascu, în vârstă de 19 ani. Mama sa are afaceri în domeniul imobiliar. Tatăl băiatului este pasionat de maşini.

Fotografiile de pe contul de Instagram al băiatului îl prezintă cu diverse vestimentaţii, despre care lasă să se înţeleagă că sunt de firmă, sau urcat pe o maşină de teren, în parcarea din faţa Palatului Parlamentului.

El apare şi cu un tricou pe care scrie ”Drugs are my life”, în condiţiile în care probele prelevate imediat după accident indicau că era sub influenţa mai multor tipuri de droguri.

Băiatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile duminică, prin decizia Judecătoriei Mangalia. El era conducător auto începător şi îşi luase permisul în luna mai a acestui an.

