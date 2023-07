CTP spune adevărul despre concedierea sa de la Digi24. Ce l-a revoltat pe cunoscutul jurnalist

Cristian Tudor Popescu a reacționat după ce știrea că a fost concediat de Digi24 a făcut valuri în presa din România, venind cu precizări pe această temă.

Într-o amplă postare pe facebook, sub titlul "Presa și Cârdașii Corupților din România", CTP a spus adevărul despre ce s-a întâmplat în urmă cu un an.

„CTP a recunoscut: a fost concediat de Digi 24”. Cu mici variații, acest titlu apare pe multe site-uri de ziare și televiziuni pe net, în urma participării subsemnatului la o sesiune de întrebări și răspunsuri găzduită de platforma reddit.

Ce se înțelege din asta? Că numitul CTP a ținut secret până acum faptul că a fost concediat. Că a fost întrebat de nenumărate ori în legătură cu despărțirea de Digi24 și a refuzat să răspundă. Că el ar fi vrut să rămână agățat în zisul post tv, dar „A fost dat afară!” – titrează cu sete canalul tv Cloaca cu puii de AUR.

În plus, „evenimentul” e prezentat ca și cum ar fi avut loc ieri, și eu am ieșit azi să mă plâng.

Or, a trecut mai bine de 1 an imens de atunci. Nicio entitate de presă n-a „dezvăluit” faptul, pentru simplul motiv că știrea am dat-o chiar eu, publicând, pe 7 iunie anul trecut, imediat ce am primit hârtia de la Digi, acest text – unii poate și-l mai amintesc:

„7 iunie 2022

Diagnosticul – mai dăunător decât boala

Emisiunea Cap Limpede de vineri, 03 iunie, nu a fost ultima din acest sezon, a fost ultima. Nu ne mai vedem la toamnă. Analizând conținutul acestei emisiuni, conducerea postului a decis să înceteze colaborarea cu subsemnatul. Este o hotărâre unilaterală, care aparține Digi 24. Diagnosticele puse în Cap Limpede final au fost considerate mai dăunătoare pentru imaginea postului decât boala.

Ar fi trebuit să mă despart de mult de Digi 24. Am mai rămas din respect față de telespectatorii emisiunii Cap Limpede și de partenerul meu de dialog, domnul Claudiu Pândaru. Acum, sunt dezlegat.

Nu există vreo televiziune de știri la care să iau în considerare a mă „transfera”. Poate că ne vom revedea pe youtube, mă voi gândi. Deocamdată, iau o pauză video. Dar, ne putem întâlni în continuare în scris, în Republica, pe facebook și, audio, joia dimineața, la Europa FM. Deși concediat, nu plec în concediu.”

Deci: „CTP a recunoscut: a fost concediat” – un fake news făcut din vorbe.

În schimb, vajnicii colportori n-au avut ochi să vadă că, în sesiunea reddit, la întrebările: „Vi s-a impus la Digi despre ce să vorbiți și despre ce nu?”, „De ce ați fost concediat de Digi?”, am răspuns așa: „Conducerea Digi 24 nu mi-a spus niciodată despre ce să vorbesc și despre ce nu. Că nu le-au convenit multe din ce spuneam e altceva, s-a soldat în final cu îndepărtarea mea. Am abordat subiecte despre care, în emisiunile Digi 24, se tăcea insistent: fuck news-ul cu „recrutul” rus beat, plagiatul lui Ciucă, plagiatul lui Bode, încercarea de compromitere a Emiliei Șercan de către Poliție, legile Securității SRI...

Grav e că acest mod de a trata faptele nu apare doar în cazul subsemnatului, e utilizat pe scară largă de către „presă”.

P.S.

Am mai fost întrebat pe reddit: „Care este cel mai mare pericol pentru România?” și am răspuns: „Să fie lăsată de capul ei”. „Mai aveți o brumă de speranță?”. Răspuns: „Da, câtă vreme suntem membri UE și NATO”.

„Curtea de Justiție a UE a hotărât că deciziile de încetare a proceselor penale ca urmare a prescripției sunt contrare dreptului european, cu alte cuvinte controversata măsură luată de CCR (Asociația Cârdașii Corupților din România – n.m.) în mai 2022 este ilegală. Decizia CJUE vine după ce mii de corupți au scăpat deja de închisoare datorită CCR, iar printre numele grele care s-au văzut cu sentințele, altfel inevitabile, anulate se numără Elena Udrea, Ioana Băsescu, Bogdan Olteanu, Darius Vîlcov, Adrian Mititelu, Cristian Boureanu”. (Știrile ProTV)", a scris CTP.