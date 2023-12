Cristian Tudor Popescu, despre Cristina Neagu: "Are răceala unui lac japonez"

România a pierdut meciul cu Germania de la Campionatul Mondial și a ratat astfel șansa de a se califica în sferturile de finală.

Naționala de handbal mai are doar șanse fanteziste de a încheia între primele două echipe din grupa principală. Asta înseamnă că echipa feminină de handbal a României nu va participa nici la Jocurile Olimpice de la Paris.

Visul Cristinei Neagu, de a se retrage din națională cu ocazia Jocurile Olimpice de la Paris, a fost spulberat.

Pentru sportiva care a fost desemnată de patru ori drept cea mai bună handbalistă a lumii e posibil să fi fost ultima mare competiție alături de națională.

Cristina Neagu a fost "eroina" unui reportaj realizat de 1 Decembrie, iar Cristian Tudor Poepscu a rostit cuvinte mari despre handbalista de 35 de ani:

„Ea are un psihic de tip Nadia Comăneci. Are o rezistență la presiune psihică, din exterior, la momente critice, când e posibil să-ți pierzi controlul, să te emoționezi, are o extraordinară rezistență psihică, o răceală pe care am văzut-o la Nadia Comăneci. Adică în timp ce noi, spectatorii, suntem cu sufletul la gură, suntem cu pulsul 120, în momentele acelea Cristina Neagu, ca și Nadia Comăneci, are acea răceală de lac japonez. Ceea ce îi permite luciditatea care nu o părăsește niciodată.

Aerul în plus. Plutirea de tip Michael Jordan. Când se duce în vârful săriturii, punctul mort superior, ea stă în aer cu o fracțiune de secundă mai mult decât blocajul din fața ei. Plutește un pic mai mult! Acea fracțiune de secundă de plutire de pasăre. În acel moment ea poate să fenteze și în același timp să aștepți să cadă un pic blocajul”.

Numai ea știe câtă muncă și ce sacrificii stau în spatele celor 60 de minute care ne fac, pe noi restul, să sărim sus de bucurie sau să comentăm din spatele televizorului atunci când echipa este înfrântă. La 22 de ani s-a operat la umăr. Joacă și astăzi cu o gaură în cartilajul brațului de aruncare.

La câteva luni după ce s-a întors pe teren și-a rupt ligamentele la genunchi. A fost singurul moment în care a simțit că cedează psihic. Majoritatea sportivilor ar fi renunțat, ea nu".