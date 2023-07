CTP: "Am fost concediat de Digi 24. Timp de șapte ani nu mi s-a schimbat salariul" Unde va putea fi urmărit din toamnă

Cristian Tudor Popescu deplânge situația jurnalismului în România și nu se mai vede "pe sticlă". CTP crede că jurnaliștii independenți se vor refugia în emisiunile online.

Într-o sesiune de întrebări pe Reddit, Cristian Tudor Popescu a vorbit despre întreruperea legăturilor cu Digi 24 și planurile de viitor.

"Am fost concediat de Digi24. Nu doresc să fac altă emisiune la nicio televiziune, e posibil să apar din toamnă la o emisiune online.

Cu domnul în cauză (n.r. - Cosmin Prelipceanu) am încetat colaborarea acum 4 ani. Cu Digi24, acum un an. De fapt, n-a fost nicio colaborare, am fost prezent în platoul acestei televiziuni și am spus ce am avut de spus.

Financiar, am fost remunerat de Digi24 cu o sumă lunară, neschimbată vreme de 7 ani, mult mai mică decât cele vânturate pe net de cotarlele de presă.

Nu mai sunt de mult jurnalist. Consider că a face parte din ceea ce se numește acum presă e o înjosire din punct de vedere moral și intelectual. Deci, nu comentez domeniul.

Jurnaliștii independenți vor rămâne independenți pe net".

