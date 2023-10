Cristian Tudor Popescu i-a comparat pe românii care merg la moaștele Sf. Parascheva cu teroriștii musulmani.

În cadrul emisiunii Cap la cap de la Recorder, CTP a spus că nu este o diferență mare între românii care pupă plexiglasul unde sunt moaștele Sf. Parascheva și teroriștii musulmani care se aruncă în aer, în speranța că vor găsi 72 de fecioare și mult vin în viața de apoi.

"Păi stai că n-am spus elementul care duce la martiri, cu oameni care se aruncă-n aer cu ușurință, ca să fie teroriști-sinucigași. Pentru că-i așteaptă 72 de fecioare, mai mult sau mai puțin virgine, dar cu ochi frumoși. Așa scrie acolo, la sfânta scriptură musulmană.

Dacă te așteptă fecioare, carne de orice fel acolo, parcă-ți vine să pui o centură de explozibil și să te duci să te arunci în aer. Cam așa arată la mozaici și la musulmani, moartea.

Mai trebuie spus ceva: să nu râdem de faptul că oamenii aceia cred în chestia cu carnea, vinul și cele 72 de fecioare. Să nu râdem, că rădem de noi. Ce deosebire este între ei și cei care se duc acum la Sfânta Parascheva?

Ce deosebire este? Niște oameni care să duc să pupe plexiglas-ul, că la un moment nu au avut acces, care cred că o să se vindece, o să se îmbogățească, nu sunt cu nimic deosebiți de cei care cred că îi așteaptă o masă împărătească și 72 de fecioare în Rai”.

În replică, Liliana Ruse de la Digi 24, a scris pe facebook:

"Pentru CTP, descreierații care se detonează cu gândul la cele 72 de fecioare care-i așteaptă în viața de apoi sunt echivalenți cu pelerinii la moaștele Sfintei Parascheva. N-am încotro, trebuie să mă autodenunț: am fost și eu în pelerinaj, vinerea trecută. Mă duc de 14 ani, în fiecare an. So, ori CTP are dreptate și eu sunt echivalentul unui terorist musulman, ori am eu dreptate și CTP bate grav câmpii".

