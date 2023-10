CTP, despre Diana Șoșoacă: “Am înțeles că Godzilla vrea să mă reclame” De ce își permite să râdă de cei care pupă moaștele

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre scandalul produs în urma declarațiilor legate de pelerinii care merg la moaștele Sf. Parascheva și presupusa asemănare cu teroriștii musulmani.

Reclamat de o Ligă a Studenților din Iași și acuzat de politicieni precum George Simion sau Diana Șoșoacă, CTP a replicat în cadrul emisiunii Cap la Cap de la Recorder Talks:

“Godzilla (n.r. – Diana Șoșoacă am înțeles că are de gând să mă reclame. Așa a declarat în presă. George Simion a fost primul și apoi a venit și Godzilla, King Kong adică”.

Referitor la presupusa comparație dintre teroriști și cei care merg la moaștele Sf. Parascheva, CTP consideră că e un subiect fals:

“Eu am vorbit despre irațional, așa cum poate constata orice urmăritor rațional. Am făcut această asemănare între niște oameni care cred că în Rai se găsesc vin, carne și fecioare și niște oameni care cred că un mort, un cadavru poate să te vindece sau să îți rezolve niște probleme financiare.

Nu există în Biblie niciun rând despre îndemnul la cultul moaștelor.

Nu rezultă din ce am spus nicio asemănare. Eu nu am asemănat acțiunile, ci aceste credințe, superstiții, despre care mi-am permis să râd. Dați-mi voie să râd de cei care se duc la moaște. Am voie?”.

