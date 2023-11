CTP, pus la punct în disputa momentului: "Curat ipocrit! Libidinos și fals-patriotic în rostire"

Cristian Tudor Popescu a intrat într-o dispută mediatică, în care oponentul său este Silviu Tudor Samuilă, jurnalist sportiv, care le-a luat apărarea colegilor săi Emil Grădinescu și Costi Mocanu, comentatorii meciului Israel - România.

"Acest Samuilă, despre care am aflat că e jurnalist după ce m-am uitat la dumnealui pe pagină (bănuiesc că e unul banal, din moment ce se face cunoscut comentând minciuni pe pagina dvs) face în comentariul dumnealui patru afirmații", a scrie printre altele CTP, care a primit o replică dură de la Samuilă.

Acesta l-a făcut ipocrit și i-a reamintit episodul în care a comentat la Pro TV finala de la Roland Garros, spunând: "pupa-i-aș picioarele Simonei"

Mesajul transmis de Silviu Tudor Samuilă pentru CTP:

"Pupa-i-ai picioarele Simonei

S-a ofuscat CTP. M-a făcut să mă simt foarte mic atunci când și-a inceput postarea pe care mi-a dedicat-o cu "un anume Samuilă". Așa și sunt în comparatie cu domnia sa, un cutare. Domnul Popescu, care tocmai terminase de sters pe jos cu Mocanu si Gradinescu, nu a inteles cum de m-am bagat in poveste si mi-a taxat indrazneala de a-i reaminti cat de melodramatic, strident si scarbos-patriotic a putut comenta finalele de GS ale Simonei Halep.

Zice că sunt mincinos, ca dânsul a fost decent, retinut, ba chiar ar fi tacut cel putin un minut dupa ce Halep o invinsese pe Sloane Stephens. M-a si indeamnat sa ma uit pe youtube la momentul respectiv. Faptul ca ragneste subtire "daaaaaa, daaaaaaa" in timp ce Mihai Mironica incearca sa transmita emotie dupa ultimul punct, e mai putin important. "Da" nu e un cuvant, e o traire. Nu e relevant nici celebrul "pupa-i-as picioarele Simonei" pe care l-a rostit in timpul finalei cu Ostapenko. Nu e nimic libidinos și fals-patriotic in rostire.

Asta simțea omul la momentul respectiv. Cand altii rostesc fraze asemanatoare, intra in luneta domnului Popescu si isi primesc un binemeritat sut in dos din partea severitatii sale. Nu sunt importante nici sutele de comentarii chiar de pe pagina de fb a domnului Popescu dupa acele finale, venite din partea unor oameni ingroziti de stilul insuportabil al domniei sale si care au preferat varianta mult mai decenta si mai profesionista a Eurosportului, a Luminitei Paul sau a lui Dragos Suciu.

Nu e relevant nici că eu în ziua finalei cu Stephens aveam acces doar la Pro TV, dar, pe la jumatatea setului doi, eram deja abonat Eurosport Player, preferand sa platesc decat sa-l mai aud pe dumnealui. Domnul Popescu se supara ca niste oameni pe care nu ii cheama Popescu, au comentat un meci al Romaniei intr-un registru asemanator celui folosit de dansul pe vremea cand i se oferea sansa de a comenta niste finale de GS. Curat ipocrit!"

