CTP dezvăluie adevăratul motiv pentru care a fost dat afară de la Digi24: "Legile Securității, moșite de SRI și Iohannis, au fost Top Secret. Eliminarea mea a fost demonstrativă"

Cristian Tudor Popescu dezvăluie motivele care au dus la îndepărtarea sa de la Digi 24, unde era unul dintre protagoniștii emisiunii "Cap limpede".

CTP face o serie de acuzații grave la adresa postului tv, referitoare la faptul că PNL ar fi virat un milion de euro din bani publici către Digi 24.

Cristian Tudor Popescu susține că eliminarea sa a fost demonstrativă, pentru a arăta ce pățesc cei care sunt împotriva politicii trustului.

"În dimineața aceasta mi s-a luat o piatră de pe inimă, după ce am citit ancheta Libertății> INVESTIGAȚIE. Un milion de euro din bani publici de la PNL pentru site-ul Digi24.

Prima ciocnire a subsemnatului cu Digi24 a fost tot din pricină de bani grei din Publicitate, luați de post de la Gabriela Firea, pe atunci primar al Capitalei. Am reacționat în scris, dur, ce-i drept, în Republica și pe fbk, la interviul de-a dreptul grețos făcut de purtătorul de cuvinte al Digi24 cu Firea, în care activitatea principală a respectivului a fost să tacă și să dea din cap aprobator, cu frecvență constantă, chiar și la mizeriile subumane azvârlite de Firea la adresa realizării din donații publice a Spitalului pentru copiii bolnavi de cancer, dat în folosință acum câteva zile.

A urmat o discuție apăsată, la un pas de ruptură, cu conducerea postului.

După care, a intrat în scenă investitorul PNL. Auzisem și eu că Digi24 ia bani serioși de la partid, dar nu aveam dovezi și nici o echipă de investigație care să le adune. Nu puteam, deci, să lansez o afirmație publică fără acoperire despre asta; o fac, despre orice și oricine, destui gurnaliști.

Tensiunea dintre Digi și subsemnatul a urcat progresiv. Tema plagiatului doftorului Ciucă era tabu, o tăcea toată lumea pe post, am abordat-o eu, și nu o dată. Tema plagiatului ministrului liberal de Interne Bode, iarăși, tăcere de se auzeau șoarecii cum rod. Am analizat-o și pe asta.

Kompromatul Emiliei Șercan, înscenarea împotriva ei, ticluită de ministerul de Interne, și nerezolvată de Justiție nici până astăzi, niciun zgomot, ba chiar mi s-a „recomandat”, respectuos, e adevărat, să n-o comentez, căci e un bâlci. Ați putut constata că am comentat-o imediat în emisiunea „Cap Limpede” (în treacăt fie zis, numele emisiunii îmi aparține, bineînțeles, dar Digi24 a avut grijă să și-l însușească, înregistrându-și-l la OSIM, fără să-mi spună nimic). Legile Securității, moșite de SRI și Iohannis, au fost Top Secret pe Digi24. Le-am explicat monstruozitatea în ultima emisiune înainte de a fi dat afară. Pe lângă Iohannis, am mai lezmajestat cu acest prilej un fruntaș liberal: pe Eduard Hellvig, șeful SRI.

Și, în fine, în aceeași ultimă emisiune, am analizat, în termeni cât se poate de profesionali, reci și urbani, chifla cruntă a purtătorului de cuvinte Digi24, care a dat în direct și la oră de vârf un discotecar pălăvrăgind rusește despre muzică drept „recrut” îmbătat de Kremlin, care ar fi vorbit despre armată...

Mai trebuie spus și că eliminarea mea a fost demonstrativă; emisiunea aceea era ultima din sezon, oricum nu mai urma să apar până în toamnă. Conducerea Digi24 ar fi putut să nu zică nimic, iar în septembrie, pur și simplu să nu-mi mai reînnoiască contractul, fără explicații, sec, pe tăcute, după 3 luni. A dorit însă, în mod expres, să mă concedieze pe loc, ca să transmită un mesaj clar oricărui jurnalist din Digi căruia ar fi putut să-i treacă prin cap gândul de a face ca mine.

Asta a fost istoria înlăturării subsemnatului de către Digi24. Care este pe locul 1 la luat bani de la PNL, celelalte televiziuni având și ele partea lor. De nenumărate ori de atunci am fost întrebat de ce nu mai sunt la Digi24. Și de ce am declarat că nu mă duc la altă televiziune. Iată motivul, și nu e singurul. (Nu pot să nu mă mir că a mai fost publicată investigația Libertății, după ce Mihnea Vasiliu, Cătălin Țepelin și Cătălin Tolontan au fost dați afară de către Ringier tot din cauză de bănet injectat în presă din afara ei).

