CTP, opinie fermă despre accidentul provocat de Monica Odagiu. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost în locul actriței

CTP s-a exprimat in cazul Monicai Odagiu FOTO facebook

Actriţa Monica Odagiu, cunoscută din filmul "Teambuilding", a accidentat mortal un bărbat în centrul Capitalei.

Mai multe camere de supraveghere au surprins accidentul, iar filmările sunt analizate și de procurori.

Bărbatul de 33 de ani stătea pe banca din stația de autobuz din preajma Bisericii Luterane, de la Sala Palatului, în centrul Capitalei. La un moment dat, pare că vrea să se ridice. Mașina condusă de șoferița începătoare, în vârstă de 27 de ani, se apropie de stație. Brusc, tânărul se prăbușește pe carosabil, iar femeia trage stânga de volan. Din păcate, impactul nu a putut fi evitat.

Cristian Tudor Popescu s-a pronunțat ferm în privința accidentului și a consemnat pe facebook: "Cu capul înainte! Am văzut acum filmul accidentului mortal în care este implicată dna. Monica Odagiu. Tânărul care a murit, după părerea mea, s-a dus spre moarte. S-a ridicat brusc de pe scaunul din refugiul stației RATB. Dacă ar fi venit alergând, în poziție verticală, exista posibilitatea să fie săltat pe botul mașinii, să ajungă eventual pe parbriz și, având în vedere viteza nu prea mare a vehiculului, să cadă apoi lateral.

Cu o anume probabilitate de a nu fi rănit letal. Dar el s-a aplecat la 90 de grade, ajungând jos, cu capul înainte în fața roților și barei de protecție, unde șansele de supraviețuire sunt minime. Potrivit necropsiei, traumatismul cranio-cerebral l-a ucis.

În 40 de ani de șoferie, am văzut și am avut niște evenimente de circulație cu pietoni – am reușit să evit de fiecare dată punerea în pericol a vieții lor. În cazul de pe Știrbei Vodă, nu cred că aș mai fi putut"

Monica Odagiu a povestit și ea clipele teribile prin care a trecut: „Nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum efectiv se stinge un om în fața mea. Nu îmi ies din minte acele clipe în care acel om s-a stins. Primele mele gânduri merg spre o familie care astăzi a pierdut pe cineva iubit”.