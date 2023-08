Cristian Tudor Popescu și-a făcut rapid o părere despre Radu Banciu, urmărind o scurtă parte din emisiunea acestuia.

CTP a declarat că nu avea o părere definită despre Radu Banciu, dar a avut nevoie de câteva minute pentru a vedea despre ce e vorba.

"Pe la ora 15 și ceva, survolând canalele tv, dau peste un anume Banciu, care pare că se ceartă cu cineva, deși e singur în cadru și nu-i caută nimeni de vorbă. În întâlnirea cu întrebări și răspunsuri de pe platforma reddit, am fost chestionat și ce părere am despre acest personaj. N-am răspuns, pentru că nu-i urmăresc emisiunile. Așa că am zis să mă uit acum.

A fost drăguț. În cele 10 minute cât l-am ascultat, omul a produs două perle de coroană. Prezentând o poezie care cică ar fi fost scrisă cu sânge de Eminescu pe un cearceaf înainte de a muri, obiect de inventar moale achiziționat de Mircea Dinescu de la un anticar (?!!), vorbitorul ajunge la niște stihuri despre pedofilul Titu Maiorescu și o elevă care l-ar fi prins cu acul în insectar. Satâr bătrân, cu mâna la fermoar, urmează rima. Lăsând la o parte stilul mai degrabă Dinescu-Cațavencii, decât eminescian al creațiunii, primul fermoar a apărut în 1893, la târgul mondial din Chicago, la 4 ani după moartea lui Eminescu. Noi știm că marele poet a fost un vizionar, dar chiar așa, la fermoar...

Apoi, ați citit bine, exact astfel a graseiat, cu dicție, Banciu: Satâr. Ca și cum ar fi fost vorba de o secționare rapidă în spatele fermoarului distinsului critic. Un exercițiu simplu de ceea ce se cheamă gândire impune concluzia că e vorba de Satir, ființă mitologică greacă, om păros, cu coarne de țap și picioare de cal, mereu agitat de instincte, în special cel sexual.

N-am apucat s-o mistui bine pe prima, că vine și a doua perlă: perorând despre țări arabe și deșerturi, dl Banciu pronunță limpede: cămila bacteriană. Adică, cum ar veni, o cămilă burdușită cu bacterii în blană și cocoașe – că are două, spre deosebire de dromader, cu numai una. Cum de n-a fost lichidată până acum o asemenea sursă de infecții?, te întrebi.

Bacteriana mi-a adus în minte injecția intraveninoasă a semidoctorului interpretat de Toma Caragiu. Căci, de fapt, este vorba de cămila bactriană, după numele unei regiuni antice din Asia Centrală, numită de greci Bactriana.

Înainte de a mă întoarce la postul care transmitea tenis, de unde plecasem, am mai apucat să-l aud pe dl Banciu rostind apăsat: Eu am cuvintele la mine. Da, adevărat, le are, le ține sub cheie, mai exact, sub fermoar, și le schingiuiește.

Cred că am răspuns întrebării reddit".