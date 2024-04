Adevărul despre ruptura dintre CTP și Recorder: ”Pe asta n-au vrut s-o vadă”

Cristian Tudor Popescu și Recorder au anunțat sfârșitul emisiunii Cap la Cap pe care jurnalistul o realiza împreună cu Anca Simina în rol de moderatoare. CTP a revenit cu precizări, în contextul speculațiilor apărute în spațiul public.

"CAP la CAP la capăt", a scris Cristian Tudor Popescu pe Facebook. El a anunțat că emisiunea de pe YouTube cu Anca Simina în rol de moderatoare nu va mai continua.

"Mulți urmăritori ai emisiunii CAP la CAP, realizată împreună cu Recorder, întreabă de ce întârzie și când va fi difuzat următorul episod. Mă simt nevoit să fac următoarea precizare: nu va mai fi niciun episod. Rămân cele 7, realizate până acum. Din motive dincolo de voința subsemnatului, CAP la CAP în formula cunoscută își încetează apariția. Cu părere de rău pentru sutele de mii de urmăritori ai emisiunii, în direct și înregistrată pe Youtube, CAP la CAP se duce după CAP LIMPEDE..."

Precizările Recorder

"Așa cum domnul Cristian Tudor Popescu a anunțat deja pe pagina personală de Facebook, emisiunea Cap la Cap, pe care o realiza împreună cu Anca Simina pentru Recorder, nu va mai continua.

Motivele acestei decizii nu au la bază vreo neînțelegere de natură editorială, iar domnul Cristian Tudor Popescu a decis să lase comunicarea acestor motive în sarcina Recorder.

La finalul anului trecut, Anca Simina a hotărât că, cel puțin pentru o perioadă, vrea să renunțe la rolul de moderator și să se concentreze exclusiv pe jurnalism de investigație. Am avut o discuție cu domnul Cristian Tudor Popescu, căruia i-am propus să continue emisiunea Cap la Cap cu un alt moderator.

Discuțiile au durat mai multe săptămâni, dar în final acesta a refuzat varianta de a continua cu un alt moderator. Cristian Tudor Popescu s-a arătat deschis să mai colaboreze pe viitor cu Recorder, într-un alt format".

Precizările lui CTP

Într-o altă postare pe Facebook, cu titlul ”Nu Recorder i-a pus capac lui CAP la CAP”, Cristian Tudor Popescu a adus lămuriri suplimentare pe marginea acestui subiect, în contextul unor speculații răutăcioase apărute în spațiul public.

”Mai era o sintagmă acolo, scrisă tot în românește: „încetarea apariției CAP la CAP în formula cunoscută”, adică Anca Simina, Cristian Tudor Popescu. Pe asta n-au vrut s-o vadă. Decizia de retragere i-a aparținut 100% doamnei Anca Simina, eu n-am reușit s-o conving să rămână. Voința mea a intervenit după, când am considerat că ruperea formației inițiale pune capăt emisiunii”, a menționat CTP într-un mesaj mai lung, care poate fi văzut mai jos.