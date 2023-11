CTP nu se lasă în scandalul terorism-moaște:"Dați-mi voie să râd de convingerea unora că niște rămășițe de mort pot să-i vindece și să le rezolve probleme de viață"

Cristian Tudor Popescu a fost pus la zid de o parte a publicului după ce a comparat pelerinii de la moaștele Sfintei Parascheva cu teroriștii HAMAS, fapt pentru care a fost criticat inclusiv de premierul Ciolacu și patriarhul Daniel.

CTP își susține însă părerea, îmbrăcând-o într-un alt comentariu, intitulat: "M-a bine cuvântat Papa Francisc, în care analizează opinia înaltului prelat de la Vatican, cu privire la eterna dilemă, cine a fost cel mai bun fotbalist din istorie.

"Nu sunt o inteligență artificială. Nu sunt un ChatCTP, cum deja am fost poreclit.

Nu pot să spun că nu-mi pasă de atacurile publice la adresa mea. Așa ar trebui, dar nu întotdeauna pot. În cazul „CTP îi face teroriști islamici pe pelerinii de la Sf. Parascheva”, am primit citația și mă voi prezenta la CNCD, cum am făcut-o de fiecare dată, pentru a demonstra zâmbind minciuna și ridicolul acestei acuze lansate de așa-zisa ligă a Studenților din Iași, preluată fără o minimă verificare de premierul Ciolacu, patriarhul Daniel și doamna Oana Zăvoranu de România.

Când a murit Diego Maradona însă, valul de reacții injurioase la ceea ce am scris despre starul argentinian m-a amărât. Cum mă amărăște, uneori până la depresie, nonraționalul agresiv.

În cazul „terorism-moaște” am spus un lucru cât se poate de clar: dați-mi voie să râd de convingerea unora că în Rai îi așteaptă vin, mese îmbelșugate și fecioare și de convingerea altora că niște rămășițe de mort pot să-i vindece și să le rezolve probleme de viață. În cazul Maradona, am fost la fel de limpede: a fost un mare jucător, dar, deoarece pentru subsemnatul fotbalul înseamnă mai mult decât a da cu piciorul în minge, și sportul mai mult decât abilitățile fizice, valoarea lui finală este afectată de gravele deraieri morale, în primul rând de trișul prin drog. Iată de ce, afirmam, îi consider mai buni decât Maradona pe Cruyff, Pelé și Messi. Iată de ce, indiferent cine e statistic GOAT, pentru mine Federer rămâne cel mai mare jucător care a intrat vreodată pe un teren de tenis.

Cum nu mi-am putut reprima atunci mâhnirea, nu-mi pot stăpâni acum o stare de bine, ba chiar simt nevoia să v-o comunic. Întrebat, după cel de-al 8-lea Balon de Aur câștigat de Messi, pe cine preferă între Maradona și Messi, Papa Francisc, membru cotizant din 2008 al clubului de fotbal din Argentina Atletico San Lorenzo, a răspuns așa:

„Aș pomeni un al treilea: Pelé. Pe aceștia trei i-am urmărit. Ca jucător, Maradona e un grande, un grande, dar ca om e fallito. Săracul de el, a alunecat, împins de cei care l-au glorificat, dar nu l-au ajutat. Messi e correctissimo, correctissimo, e un signore. Dar pentru mine, dintre aceștia trei, il grande signore e Pelé. Un om cu o inimă... Am vorbit cu Pelé, când mergeam cu avionul la Buenos Aires... E un om de o umanitate cosi grande... Dar toți trei sono grandi”.

Ceea ce nu înseamnă că aș crede că nu se vor găsi inși care să-l insulte chiar și pe Papa Francisc...", a scris CTP pe facebook.

