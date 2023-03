CTP, implicat în problema Simonei Halep: "M-am abținut până acum să o spun, dar nu o mai fac!"

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre cazul Simonei Halep, care are deja șapte luni de când nu joacă tenis și nici nu știe când va reveni pe teren.

„M-am abținut până acum, dar nu o mai fac. Dacă am zis Domne’, să se verifice și, dacă a greșit, să fie suspendată, acum o să spun pentru prima dată altceva! Ceea ce pățește Simona Halep e deja nedrept!

Să se cerceteze, domnule, dar cu rapiditate. Nu se poate să dureze atât. De luni de zile, nu se dă niciun răspuns, nu există nicio perspectivă! A trecut atâta timp. Era un termen posibil de suspendare această perioadă scursă de la acel test, dar ea nu e suspendată! E incredibil! Mi se pare absolut nedrept! E laie sau bălaie, dar să îi spună ceva”, afirmă Cristian Tudor Popescu pentru ProSport.

CTP a remarcat și forma bună a Soranei Cîrstea, precizând că, în opinia sa, aceasta i se datorează noului antrenor.

„Sorana e acum jucătoare de top, de clasă mondială la cum joacă. Nu mai e tăietoarea de capete. I se spunea așa pentru că producea suprize, învingea capi de serie, dar erau doar surprize. Ce joacă Sorana Cîrstea acum e cu sistem.

I se datorează lui Johansson. A reusit să îi ordoneze jocul, cu aceleași lovituri. Ea a fost mereu un talent extraordinar. Are scurtă, are voleu, știe să vină la fileu. Intrând în mintea ei, Johansson a reușit să facă ordine. Și e pe termen lung, nu e un foc de paie. Poate să aibă cel mai bun an din carieră, să ne ofere mari bucurii, dar nu putem să o decretăm jucătoarea numărul 1 a României. Simona Halep nu poate activa și nu e o luptă dreaptă. Am fi nedrepți și noi”, a încheiat CTP.