CTP deschide un subiect controversat: teste de inteligență pentru votanți și pentru candidați. Ce spune despre PSD

România se pregătește de un an electoral, 2024, în care vor fi patru rânduri de alegeri: europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale.

Într-o sesiune de întrebări pe Reddit, Cristian Tudor Popescu a fost chestionat asupra unui subiect sensibil:"Credeți că oamenilor ar trebui să le fie testat nivelul de inteligență pentru a putea fi oameni politici, funcționari, sau votanți?"

CTP a răspuns: "Da, cred că ar trebui aplicate astfel de teste".

Cristian Tudor Popescu a mai spus că nu va candida la postul de președinte al României:"Nu candidez tocmai pentru că știu foarte bine cum trebuie să manipulezi oamenii ca să ajungi președinte. Și nu vreau s-o fac"

CTP întrevede posibilitatea ca un candidat AUR să ajungă în turul al doilea. "Probabilitatea ca un candidat AUR să ajungă în turul 2 al prezidențialelor e considerabilă. Nu sunt multe procentele AUR, sunt atâtea câte sunt. Există în acest popor un număr de inși, aproximativ constant în timp, care urăsc democrația și nostalgizează dictatura. Care nu dau doi bani pe libertate. Ei sunt votanții lui C.V. Tudor, PPDD, AUR".

Alte răspunsuri:

Cine mai știe care e drumul „cel bun”? Cel puțin cât mai am eu, teoretic, de trăit, nimic „bun” nu se va petrece cu România. Dar constatarea dvs mi se pare corectă: nu doar România e bântuită de rău. Nu prea mai sunt locuri unde să fugi.

Nu consider „bun” niciun politician român. Pe plan mondial, bun a fost pentru mine Barack Obama, pe care l-am considerat președintele meu. O pasăre foarte rară printre politicieni – un intelectual de bună conștiință. Nu știu cum a ajuns președinte de două ori într-o Americă plină de imbecili agresivi.

Apartenența noastră la NATO și UE e singura brumă de speranță.

România nu a avut niciodată un partid de stânga în care să nu îmi fie rușine să intru. Și nu va avea, cel puțin cât mai trăiesc eu.

L-am votat pe Iliescu în 20 mai 1990. Am explicat, nu o dată, de ce. Că am fost pro Iliescu în timpul mineriadelor e o minciună. Nu am votat și nu am susținut niciodată FSN, PDSR, PSD.