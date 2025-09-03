CTP, reacție-surpriză după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: „Vedete ale naționalismului conspiraționist cretin”

Autor: Dan Stan
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 14:51
CTP, reacție-surpriză după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: „Vedete ale naționalismului conspiraționist cretin”
Cristian Tudor Popescu FOTO captură video Digi24

Cristian Tudor Popescu (CTP) a oferit o reacție după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au afișat în China, la o mare paradă din Beijing, la invitația lui Xi Jinping. Gazetarul a făcut o comparație între foștii premieri și Călin Georgescu, pe care jurnalistul îl poreclește „Dumnezeilă”.

„La balul dictatorilor de la Beijing au fost invitați și prezenți foștii premieri ai României, Năstase și Dăncilă. Bag seama că s-au dus cu gândul să-i ia fața lui Dumnezeilă, că vin Rusia și China peste noi și o să-i replanteze în capul mesei la Palatul Victoria”, a notat CTP, în social media.

CTP și-a schimbat părerea despre Djokovic: „Omul Nole se apropie de măreția sportivului Novak Djoković”

De asemenea, CTP a vorbit despre Novak Djokovic și opoziția pe care ar manifesta-o față de regimul Vučić. Președintele sârb a fost și el prezent în China, alături de Putin, Xi, Năstase și Dăncilă.

„Mă surprinde și mult mă bucură ce face Novak Djoković. Nu pe terenul de tenis, unde e de mult GOAT – acum, la US Open, nu mai are a bate decât propriile sale recorduri stelare –, dar în lupta pentru dreptate pe care o duce Serbia. Președintele Vučić, un demn urmaș al criminalului de război Slobodan Milošević, aplecător în fața lui Putin, Ping și ce dictator s-o mai găsi pe la chermeza cu arme până-n dinți de la Beijing, înăbușă cu brutalitate de luni de zile manifestațiile studenților și tinerilor sârbi împotriva corupției ucigătoare a regimului.

În loc să-și trăiască mulțumit glorificarea, ba chiar sanctificarea de către autorități, Novak se declară de partea protestatarilor, etichetați de Vučić ca „revoluție colorată”, manevrată de UE. Pentru asta, presa lui Vučić, căci sârboșii sunt la putere în Serbia, în România românoșii încă nu, îl numește deja „trădător”, „rușinea țării”, „fals patriot”, „un nimeni”. Și, pe deasupra, mă gândesc ce i-o zice familia lui, taică-su, maică-sa, nevastă-sa, vedete ale naționalismului conspiraționist cretin... Pentru că are curajul și forța de a fi alături de cei bătuți, gazați și hăituiți, împotriva unei puteri care până ieri îl ridica în slăvi, Nole își spală mult din păcatele ce atâta m-au mâhnit... Omul Nole se apropie de măreția sportivului Novak Djoković”, a transmis CTP.

CTP, în trecut, despre Djokovic: „Este idolul conspiraționiștilor antivacciniști”

În trecut, CTP l-a criticat pe Djokovic, pentru că ar fi refuzat să se vaccineze anti-COVID.

„El a spus foarte limpede încă din 2020 că nu va accepta niciodată să fie silit să se vaccineze. Din acest motiv este idolul conspiraționiștilor antivacciniști pe rețelele de socializare.

De asemenea, tatăl său, Srdjan, este un naționalist feroce, antioccidental, antivaccinist și care i-a acuzat pe organizatorii de la Melbourne că au introdus obligativitatea vaccinării pentru participarea la turneu ca să-l șantajeze pe Novak Djokovic.

Soția sa, Jelena, promovează pe rețelele de socializare teorii ale legăturii dintre rețeaua de comunicații 5G și COVID-19. Deci de aici vine Novak Djokovic să joace acum la Melbourne.

N-ar trebui acum să aibă bunul simț față de locuitorii Australiei, care sunt în proporție de 90% vaccinați, care au trecut prin niște restricții crâncene, sute de zile de lockdown, oameni care au suferit chinuri în ultimii doi ani, legat de COVID și de carantină, și cărora le-ar datora Novak Djokovic măcar o explicație?”, declara CTP în anul 2022, pentru Digi24.

Năstase și Dăncilă în poza dictatorilor
Năstase și Dăncilă în poza dictatorilor
