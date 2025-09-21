CTP, convins că Bolojan va demisiona dacă legea pensiilor speciale pică la CCR. „Îl va scoate curat ca argintul strecurat pe Georgescu Dumnezeilă”

Curtea Constituțională a României discută pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la legea prin care sunt modificate condițiile de pensionare pentru magistrați, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Mai mulți lideri din coaliție au declarat că Guvernul ar trebui să plece dacă legea pică la CCR.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a scris duminică seara, 21 septembrie, într-o postare pe Facebook, că dacă CCR pică legea, premierul va demisiona.

„Bolojan sau Dumnezeilă?

Dacă miercuri CCR va respinge legea care mai taie din pensiile speciale ale magistraților, premierul Bolojan va demisiona.

Dacă miercuri CCR va aproba legea, onor Justiția Română, drept răspuns pentru dauna la teșcherea, îl va scoate curat ca argintul strecurat pe Georgescu Dumnezeilă”, a transmis CTP.

Ce spune Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni, că în opinia sa prevederile care privesc magistrații din pachetul de reforme respectă aspectele care țin de constituționalitate.

Întrebat, la TVR, dacă va demisiona în cazul în care CCR va declara neconstituțională respectiva lege, Bolojan a răspuns: 'Haideți să vedem ce va decide Curtea Constituțională. Consider că acest proiect respectă aspectele care țin de constituționalitate, pentru că am încercat să ținem cont de toate deciziile pe care Curtea le-a luat în perioada anterioară și să așteptăm această decizie'.

El a subliniat nevoia de legitimitate a unui Executiv ce poate adopta decizii 'care înseamnă corecții și în alte sectoare'.

'Acest proces aduce și o doză de echitate și de normalitate în raport cu alți salariați din România, cu alți oameni care ies la pensie în condiții normale și la un nivel de pensii care este mult mai redus decât ceea ce se întâmplă în zona de magistratură', a arătat șeful Guvernului.

Bolojan a apreciat că respectarea planului inițial este esențială.

'Mi s-a părut că este foarte corect și cinstit față de cetățenii României, de partenerii de coaliție ca atunci când îți asumi o răspundere foarte importantă în condiții dificile, pe baza unui plan, să respecți acest plan și să faci tot ceea ce ține de tine, ca îndeplinind condițiile necesare pentru a da randamente, să nu treci degeaba pe un post. (...) În condițiile în care nu se mai îndeplinesc aceste condiții (...) a sta pe acel post înseamnă să îți înșeli acționarii, în cazul companiei private sau cetățenii, în cazul unei poziții pe care o deții într-o comunitate mai mare sau mai mică', a spus șeful Guvernului.

El a rememorat traseul proiectului de lege.

'Având în vedere că s-a derulat procedura de asumare a răspunderii și că din Parlament niciun parlamentar nu ne-a făcut o astfel de propunere care să prelungească această perioadă, am luat act de propunerile care au fost făcute care nu au influențat practic proiectul de lege și proiectul așa cum a fost asumat de către Guvern, nefiind depusă moțiune de cenzură pe acest proiect, el practic este adoptat și așa cum știți urmează să se pronunțe Curtea în perioada următoare pentru el', a afirmat premierul.

Decizia CCR

Potrivit CCR, ședința de judecată în care se va dezbate sesizarea ICCJ asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost stabilită pentru data de 24 septembrie.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, joi, să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la legea prin care sunt modificate condițiile de pensionare pentru magistrați, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Argumentele ICCJ se referă la încălcarea prevederilor din Constituție referitoare la principiul statului de drept și la articolele privind condițiile în care Guvernul își poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege, afirmă surse din cadrul instanței supreme.

„Astăzi, 04.09.2025, în ședința Secțiilor Unite, judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis, în unanimitate, sesizarea Curții Constituționale cu privire la legea care modifică regimul pensiilor. Prin votul exprimat, judecătorii instanței supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independența justiției și statutul constituțional al magistraturii. Independența justiției nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiție fundamentală a democrației și a statului de drept”, se arăta în comunicatul dat publicității joi după-amiază de ÎCCJ.

Instanța supremă consideră că legea care modifică pensiile judecătorilor și procurorilor „încalcă nu mai puțin de 37 de decizii obligatorii ale Curții Constituționale și numeroase principii fundamentale ale statului de drept”.

„Principalele motive de neconstituționalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenței justiției, al securității juridice, al legalității și neretroactivității legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare rațională și obiectivă, nesocotirea unor obligații legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituționale substanțiale referitoare la condițiile în care Guvernul își poate asuma răspunderea, precum și a numeroase decizii obligatorii ale Curții Constituționale, cât și normele de tehnică legislativă”, se arată în documentul citat. Judecătorii Curții supreme consideră de asemenea că „statutul constituțional al judecătorului, al magistraturii în general, nu este un privilegiu, ci o garanție esențială a statului de drept, a democrației, care nu poate fi desconsiderat”.

Guvernul și-a asumat luni răspunderea în Parlament pentru legea care schimbă condițiile de pensionare în cazul magistraților, una dintre cele cinci legi adoptate prin această procedură.

AUR a depus patru moțiuni de cenzură vizând celelalte patru legi din pachet, nu și legea vizând magistrații, astfel că aceasta se consideră adoptată și poate fi exercitat dreptul de sesizare asupra constituționalității legii.

Legea prevede că judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv magistrații-asistenți de la Curtea Constituțională cu o vechime totală în muncă de cel puțin 35 de ani, dintre care cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții, se pot pensiona la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația care reglementează sistemul public de pensii și pot beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor de încadrare brute lunare și a sporurilor pentru care au fost reținute contribuții de asigurare socială realizate în ultimele 60 de luni de activitate înainte de data pensionării. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

