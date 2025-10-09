CTP îl iubește din nou pe androidul Nole: ”De când a părăsit Serbia brutelor naționalist-putiniste...”

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic (5 ATP), favorit nr. 4, s-a calificat joi în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China), dotat cu premii totale de 9.196.000 de dolari, impunându-se în sferturi, în două seturi, 6-3, 7-5, în fața belgianului Zizou Bergs (44 ATP).

Djokovic și-a adjudecat victoria după o partidă de aproape două ore, el reușind șase ași și făcând o singură dublă greșeală, belgianul reușind 7 ași și comițând patru duble greșeli.

În penultimul act, sârbul îl va avea ca adversar pe monegascul Valentin Vacherot (204 ATP), jucător venit din calificări, revelația acestui turneu.

Novak Djokovic a cucerit de patru ori trofeul la turneul de la Shanghai în cursul carierei sale (2012, 2013, 2015 și 2018). Anul trecut, el a fost învins în finală de italianul Jannik Sinner.

Eforturile supra-omenești ale lui Djokovic au fost scoase în evidență de gazetarul Cristian Tudor Popescu, care a avut o postare pe Facebook cu titlul ”Nole n-a jucat cu nimeni”.

”Nu mai știu ce să scriu de omul ăsta. Dar nu pot să nu scriu. Nole s-a dus la Shanghai Masters 1000 ca să lupte cu jucători cu cel puțin 10 ani mai tineri. Marii lui rivali, Federer și Nadal, au plecat din arenă în cerul zeilor tenisului. Simpla prezență a lui Novak Djoković într-un meci ATP e un miracol - te temi să nu se destrame.

Pe deasupra, căldura și umezeala Shanghaiului, care l-au îngenuncheat până și pe un cârlan vivace ca Holger Rune. Rolex Masters nu-i lipsește din panoplie, Nole a mai câștigat turneul de vreo 4 ori. Are cele mai multe turnee Masters 1000 câștigate din istoria tenisului. Și atunci, ce Dumnezeu poate să fie înlăuntrul său ca să-l mâne într-o luptă la frontiera omenescului?

Învingându-l în sfertul de finală pe belgianul Bergs, Nole a mai avut puterea să declare: „M-am străduit să rămân în viață pe teren”. Și chiar asta a făcut. Nu doar în meciul cu Bergs, în toate meciurile precedente. Cu fața congestionată, respirând ca un pește pe uscat, părea că în orice clipă poate să abandoneze. După ce a pierdut setul 2 cu Jaume Munar, a căzut pur și simplu din picioare, zdrobit. După minute întregi, s-a ridicat și a câștigat decisivul cu 6-2.

La un moment dat, l-am văzut lovindu-și tare cu racheta pulpele chinuite în nenumărate contre-pied-uri și sprinturi. Parcă i-ar fi dat bice unui cal. Mi s-a strâns inima, dar în secunda aceea am înțeles ceva.

În toată viața lui în tenis, Novak Djoković NU A JUCAT CU NIMENI. Nu s-a uitat dincolo de fileu. Nici racheta, nici mingea nu l-au interesat. Singurul lui adversar a fost propriul său corp pe care creierul său l-a silit să facă lucruri inimaginabile. Gândiți-vă că tenisul lui Nole se compune în primul rând din miile de ore petrecute în antrenamente de stretching, în izolare și tăcere, doar el și trupul lui.

Nu știu cum și când androidul Nole, pe care îl iubesc din nou, de când a părăsit Serbia brutelor naționalist-putiniste ale lui Vučić, va ieși de pe teren...”, a scris CTP, referindu-se la faptul că Djokovic a ales să plece din țara natală în contextul masivelor proteste anti-guvernamentale pe care le-a susținut.

