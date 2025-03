CTP, despre cum trebuie „judecate” deplasările lui Klaus Iohannis: „Se numește Iohănneală, ești un angajat la stat, la sfârșitul fiecărei deplasări faci o notă”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat zborurile lui Klaus Iohannis cu avioane private cât timp s-a aflat la șefia statului.

Klaus Iohannis a zburat cu avioane private de aproape 200 de ori, iar deplasările externe au costat peste 113 milioane de lei.

Cristian Tudor Popescu spune că problema nu este dată de suma cheltuită de Klaus Iohannis, ci de lipsa unor explicații privind activitatea sa în țările vizitate, potrivit europafm.ro.

„Dumneata ești un angajat la stat. Ești angajatul statului român. Iei leafă pentru treaba asta și ai o fișă a postului. Ai cheltuit atât cu deplasările. Foarte bine. La sfârșitul fiecărei deplasări faci o notă”, a precizat gazetarul. „A venit de acolo să ne spună «uite, România a încheiat cu Senegalul pentru litiu?» Sau, nu știu, pentru nuci de cocos. A venit cu ceva? Nu. Iohănneală”, a adăugat Cristian Tudor Popescu.

„Trebuie judecat, după părerea mea, în felul următor. Domnule, cât ai cheltuit? Atât. Ai fost în țările cutare, cutare și cutare. Dumneata ești un angajat la stat. Ești angajatul statului român. Iei leafă pentru treaba asta și ai o fișă a postului. Ai cheltuit atât cu deplasările. Foarte bine. La sfârșitul fiecărei deplasări faci o notă. << Am fost în Africa de Sud sau în America de Sud >> și în urma acestei vizite s-au realizat următoarele lucruri. Că așa era la comuniști. La comuniști trebuia să dai raport după ce făceai o deplasare. Ți se dădea diurnă, dar trebuia după aceea să justifici într-un raport ce-ai făcut în deplasare. Asta a lipsit cu desăvârșire de la domnul Iohannis. Trebuia să prezinte: << Am fost cu oamenii de afaceri după mine și s-au încheiat următoarele acorduri comerciale între noi și Republica Mabanga. Am realizat o înțelegere care va duce la scutiri de taxe vamale. Facem o alianță militară. Vom trimite soldați să se instruiască, vom primi armament și așa mai departe >> . Adică să vină după fiecare deplasare cu lucruri concrete pentru că e de presupus când se duce unde se duce – că el se duce acolo cu un inventar de probleme pe care are de gând să le rezolve, pentru că altfel nu s-ar duce acolo. Iohannis nici măcar nu a ieșit să ne zică.

Ce consultări politice, domnule? Senegalul și Tanzania sunt în Uniunea Europeană? Sunt în comunitatea statelor independente cu Rusia lângă noi? Ce consultări politice să ai cu Senegalul?

"Iohănneală". Așa se numește asta. "Iohănneală"”, a spus CTP.

Administrația Prezidențială a desecretizat situația costurilor pentru zborurile speciale efectuate pentru deplasările externe ale delegațiilor conduse de președintele Klaus Iohannis, începând cu anul 2015 și până în anul 2025.

Din document reiese că cele 193 de zboruri dus - întors au costat în total peste 113.000.000 lei.

În 2015, președintele Klaus Iohannis a efectuat 25 de deplasări, valoarea totală pentru zborurile speciale ridicându-se la 6.606.090,90 lei.

Pentru anul 2016, valoarea totală a celor 20 de zboruri efectuate de fostul șef al statului s-a ridicat la 5.189.818,19 lei.

În anul următor, cele 16 zboruri în străinătate au costat 5.600.407,28 lei.

În 2018, fostul președinte a efectuat 17 zboruri speciale, în valoare totală de 4.923.229 lei.

Cele 21 de zboruri speciale executate în anul 2019 pentru deplasările externe ale delegațiilor conduse de președintele Klaus Iohannis au costat 9.335.729 lei.

În 2020 au fost efectuate cele mai puține zboruri speciale pentru deplasările în străinătate. Cele nouă zboruri au costat 3.167.074,10 lei.

Cele 16 zboruri speciale efectuate în anul 2021 au costat în total 7.039.007 lei.

În 2022, au fost 20 de zboruri speciale în străinătate, iar acestea au costat 13.719.191,25 lei.

Delegațiile conduse de fostul președinte Klaus Iohannis au efectuat în anul 2023 cele mai multe zboruri speciale în străinătate. Cele 26 de zboruri au costat 36.459.563 lei.

În 2024, cele 22 de zboruri speciale au costat 20.899.997 lei.

În anul 2025 a fost un singur zbor special a cărui valoare a fost de 685.125 lei.

