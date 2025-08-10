Politicianul de la vârful puterii pe care Cristian Tudor Popescu îl poreclește „Știucă”. „Se rupe-n figuri, n-am niciun gând să analizez dansul din buric”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 10 August 2025, ora 20:12
2633 citiri
Politicianul de la vârful puterii pe care Cristian Tudor Popescu îl poreclește „Știucă”. „Se rupe-n figuri, n-am niciun gând să analizez dansul din buric”
Cristian Tudor Popescu Facebook/Cristian Tudor Popescu

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat duminică, 10 august, într-o postare pe Facebook, atitudinea liderului PSD, Sorin Grindeanu, de a nu participa la ședințele de coaliție.

CTP i-a dat și o poreclă, așa cum s-a mai întâmplat și cu alți politicieni. „Știucă” îl numește pe Grindeanu, amintind și de apropierea acestuia de fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea. Gazetarul este de părere că „PSD se rupe-n figuri că iese de la guvernare”.

„Numele trandafirilor

PSD se rupe-n figuri că iese de la guvernare. N-am niciun gând să analizez dansul din buric al marelui partid în jurul coșciugului lui Ion Iliescu. În schimb, îmi amintesc că niște jurnaliști tineri m-au numit Numitorul presei românești, deoarece am fost naș de botez pentru o grămadă de politicieni: Guzganul Rozaliu, Varanul, Bursucul Veninos, Buci Călin, Năpârca cu Ochelari, Puțoiul Opărit, Pavianul cu Mantie, Românoșii, Dumnezeilă...

Așa că mă simt dator să-i dau un nume și starostelui actual al PSD, Grindeanu.

Studiindu-i cu atenție contorsiunile gurii, unduirile capului și întregii sale făpturi, precum și cum dă din aripioare, i-am zis Știuca lui Dragnea. Sau, Grindeanu Știucă. În sfârșit, m-am gândit că numele cel mai bun pe care să-l poarte toate acestea trebuie să fie simplu: Știucă”, a transmis Cristian Tudor Popescu.

După ce miniștrii USR au anunțat că nu vor participa la funeraliile lui Ion Iliescu, PSD a decis că boicotează ședințele Coaliției din cauza atitudinii USR față de fostul președinte.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național, luni, pentru a analiza ”situația creată în coaliția de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de ceremoniile dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu” și pentru stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale în condiții de respect reciproc și corectitudine politică.

Se pregătește PSD să iasă la guvernare, după scandalul cu USR cauzat de înmormântarea lui Iliescu? Social-democrații, decizie „în raport cu continuarea colaborării guvernamentale”
Se pregătește PSD să iasă la guvernare, după scandalul cu USR cauzat de înmormântarea lui Iliescu? Social-democrații, decizie „în raport cu continuarea colaborării guvernamentale”
După ce PSD nu a mai participat la ședința coaliției de miercuri, 6 august, pe motiv că USR a cerut ca fostul președinte Ion Iliescu, implicat în dosarul Revoluției din 1989 și al...
Prima reacție din PSD după moartea lui Ion Iliescu. Sorin Grindeanu: „Pentru mine, rămâne liderul social-democrat care a marcat fundamental evoluția partidului”
Prima reacție din PSD după moartea lui Ion Iliescu. Sorin Grindeanu: „Pentru mine, rămâne liderul social-democrat care a marcat fundamental evoluția partidului”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat marți, 5 august, pe Facebook, după moartea fostului președinte al României și fondator al PSD, Ion Iliescu. Grindeanu recunoaște...
#ctp, #Cristian Tudor Popescu, #PSD, #Sorin Grindeanu , #Stiri Cristian Tudor Popescu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Tancurile Leopard ale Ucrainei ajung la Pokrovsk, in timp ce 100.000 de soldati rusi strang cercul in jurul orasului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Ultima decolare a avionului prabusit in Arad a fost filmata. Altar de flori si lumanari la locul tragediei

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Premierul Ilie Bolojan dă detalii despre restructurările din sistemul bugetar. „Sunt inevitabile și se vor face acolo unde există surplus”
  2. Ilie Bolojan anunță noi creșteri de taxe și impozite în al doilea pachet fiscal, chiar cu până la 70 la sută. „Sunt la un nivel care nu reflectă valoarea proprietății”
  3. Constantin Toma, atac la Sorin Grindeanu: „Încearcă să-și păstreze puterea și pune partidul într-o situație foarte proastă”
  4. Social-democratul care a anunțat oficial că va candida la șefia PSD. „M-au căutat colegii, oameni corecţi, cu şcoala la zi, corectă, cu diploma pe masă”
  5. Politicianul de la vârful puterii pe care Cristian Tudor Popescu îl poreclește „Știucă”. „Se rupe-n figuri, n-am niciun gând să analizez dansul din buric”
  6. De la festival, în drumeție. Cum și-a făcut apariția în vârf de munte președintele Nicușor Dan, împreună cu toată familia VIDEO
  7. Un istoric dezvăluie cum a ajuns Ion Iliescu la putere. „Eu eram acolo, deci nu vorbesc din auzite, acest pact a funcționat până acum, când a murit”
  8. Vinovații de la 10 august au pensii speciale. Vlad Voiculescu: „Unii au fost avansați sau chiar decorați după acea noapte”
  9. Amenințarea unui deputat PSD dacă lucrările de construcție a autostrăzilor A7 și A8 vor fi sistate: „Fac apel către toți parlamentarii din Moldova”
  10. Ministrul Economiei, acid împotriva serviciilor după explozia de la Cugir. Nu exclude un sabotaj: „Este inacceptabil să îți bubuie 146.000 de cartușe”