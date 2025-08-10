Politicianul de la vârful puterii pe care Cristian Tudor Popescu îl poreclește „Știucă”. „Se rupe-n figuri, n-am niciun gând să analizez dansul din buric”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat duminică, 10 august, într-o postare pe Facebook, atitudinea liderului PSD, Sorin Grindeanu, de a nu participa la ședințele de coaliție.

CTP i-a dat și o poreclă, așa cum s-a mai întâmplat și cu alți politicieni. „Știucă” îl numește pe Grindeanu, amintind și de apropierea acestuia de fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea. Gazetarul este de părere că „PSD se rupe-n figuri că iese de la guvernare”.

„Numele trandafirilor

PSD se rupe-n figuri că iese de la guvernare. N-am niciun gând să analizez dansul din buric al marelui partid în jurul coșciugului lui Ion Iliescu. În schimb, îmi amintesc că niște jurnaliști tineri m-au numit Numitorul presei românești, deoarece am fost naș de botez pentru o grămadă de politicieni: Guzganul Rozaliu, Varanul, Bursucul Veninos, Buci Călin, Năpârca cu Ochelari, Puțoiul Opărit, Pavianul cu Mantie, Românoșii, Dumnezeilă...

Așa că mă simt dator să-i dau un nume și starostelui actual al PSD, Grindeanu.

Studiindu-i cu atenție contorsiunile gurii, unduirile capului și întregii sale făpturi, precum și cum dă din aripioare, i-am zis Știuca lui Dragnea. Sau, Grindeanu Știucă. În sfârșit, m-am gândit că numele cel mai bun pe care să-l poarte toate acestea trebuie să fie simplu: Știucă”, a transmis Cristian Tudor Popescu.

După ce miniștrii USR au anunțat că nu vor participa la funeraliile lui Ion Iliescu, PSD a decis că boicotează ședințele Coaliției din cauza atitudinii USR față de fostul președinte.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național, luni, pentru a analiza ”situația creată în coaliția de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de ceremoniile dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu” și pentru stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale în condiții de respect reciproc și corectitudine politică.

