Cristian Tudor Popescu despre aderarea României la spațiul de liberă circulație și meritele lui Klaus Iohannis: "Schengen african sau sud-american"

Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu ironizează mesajul transmis de președintele Klaus Iohannis, în care șeful statului susținea că s-a implicat personal pentru intrarea României în Spațiul Schengen.

Pe de altă parte, CTP semnalează și mesajul difuzat de Călin Georgescu, în care fostul candidat la Președinția României susținea că se bucură că România nu este în Schengen.

CTP comentează aceste două declarații într-un mesaj postat pe Facebook sub titlul "România băgată, România dezonorată".

Mesajul postat de CTP, în ziua de 12 decembrie 2024, este următorul:

„Pentru mine este o mare onoare că nu am intrat în Schengen. Mă bucur că nu am intrat în Schengen. Este bine că nu am intrat în Schengen. Noi nu avem nevoie de covrigul lor și nici să pupăm ghiulul”. (Știrile ProTV, acum 2 săptămâni). Așa grăit-a cg Mesia.

„Eu m-am implicat să vă bag în Schengen”, a ieșit să ne spună – caz rar – rânjind, încăpreședintele Iohannis. N-a mai precizat că era vorba de un Schengen african, Hakuna Matata, sau Schengenos sud-american, că acolo s-a implicat decisiv în ultimii 2 ani.

Sau, ca să se bage pe sine în capul NATO.

Sau, ca să bage România în sufrageria lui cg Mesia.

Miniștrii de Interne din țările UE au decis joi, 12 decembrie, în Consiliul JAI, că România și Bulgaria vor adera complet (inclusiv terestru) la spațiul Schengen, începând cu 1 ianuarie 2025.

