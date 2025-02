Se retrage și CTP! Decizia luată de Cristian Tudor Popescu după anunțul Simonei Halep

Cristian Tudor Popescu a anunțat că a luat la rândul lui o decizie importantă după ce a auzit despre retragerea Simonei Halep.

CTP intenționează să pună stop comentariilor sale legate de tenis, după retragerea unor sportivi precum Halep, Nadal sau Federer.

Cristian Tudor Poepscu a vorbit și despre moștenirea Simonei Halep și susține că jucătoarea noastră a fost mereu corectă și cinstită.

„Pentru mine înseamnă o retragere din comentariul de tenis, am scris și am vorbit de Simona Halep începând cu 2013, de atunci am scăpat 2-3 meciuri să nu le văd, deci ea a fost pentru mine un declanșator al articolelor mele despre tenis, fără de care de acum îmi va fi greu să continui. Se leagă lucrurile și cu dispariția din tenisul profesionist al lui Federer, Nadal, jucători, personaje legendă, jucători care aveau poveste, de aceea mă inspirau să scriu.

Așa și Simona, a fost o jucătoare de poveste. Faptul că se retrage acum, pentru mine nu este o surpriză, am înțeles acest lucru de la primul meci de anul trecut, de când a încetat suspendarea, meciul cu Paula Badosa, atunci mi-a fost destul de limpede că muntele pe care îl are de urcat nu îl mai poate urca.

Ea știa foarte bine ce are de făcut ca să revină, dar pur și simplu organismul nu o mai ajuta. Mi-a plăcut mult faptul că Simona nu a pomenit în cuvintele ei de retragere, din această seară, despre suspendare, despre cei aproape doi ani petrecuți în afara terenului de tenis, nu a încercat să dea vina pe această perioadă pentru retragerea ei de acum. Ceea ce este foarte corect!

Ads

Simona a fost și rămâne corectă, cinstită, în povestea acelei suspendări Simona își are partea ei de greșeală, dar nu vreo parte de necinste. Ea rămâne un sportiv categoric, absolut cinstit până în acest moment al retragerii.

Vreau să vă spun că și dacă nu s-ar fi petrecut acea suspendare a ei, era foarte probabilă, sfârșitul să fi fost același. Pentru că tenisul Simonei a fost unul de mare uzură, de mare uzură fizică, asemănător în unele privințe cu cel al lui Nadal, și faptul că acest joc al ei a dus-o la performanțe uriașe nu este comparabilă decât cu Ilie Năstase în tenisul românesc și, la fel ca Ilie Năstase, a impus o legendă la nivel mondial, dincolo de tenis.

A devenit un personaj la nivel mondial, ce se întâmplă rar cu sportivii români. Deci tot la această retragere am fi ajuns, poate un pic mai târziu, dar ea tot trebuie să vină, pentru că Simona a jucat cu suferințe, în special în ultimii ani, pe care oamenii care o aplaudau nu le știu.

Chestiunea de la genunchi e veche, avea probleme și cu coloana vertebrală, hernii de disc, și altele, nu le mai spus. Deci în aceste condiții, cu tenisul ei de mare angajament, Simona a adus aceste bucurii uriașe, cu un preț însă, un preț foarte mare pe care l-a plătit acum.

Ads

Țiriac a spus odată că cea mai bună lovitură a lui au fost picioarele. Simona ar putea să spună că cea mai bună lovitură a ei este mintea. Evident, zgura s-a potrivit cel mai bine jocului descris până acum.

Nu se poate spune că Simona a fost o jucătoare câștigătoare numai pe zgură. Nu e adevărat! Simona a câștigat turnee grele pe hard. A ajuns în finală la Australian Open, a câștigat Miami, pe iarbă a câștigat Wimbledon. Nu poate fi redusă la o excelentă jucătoare de zgură. Sigur, pe zgură a crescut. În România nu avea unde să joace pe iarbă sau pe hard, la ce săli avem noi”, a spus CTP, la Euronews.

Ads