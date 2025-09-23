CTP și mesajul președintelui SUA despre ucigașul lui Charlie Kirk: "Președintele King Jong Trump a avut grijă să transmită public Justiției să-l condamne la moarte"

Autor: Mihai Diac
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 19:30
256 citiri
CTP și mesajul președintelui SUA despre ucigașul lui Charlie Kirk: "Președintele King Jong Trump a avut grijă să transmită public Justiției să-l condamne la moarte"
Donald Trump și Charles Kirk - FOTO Hepta

Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu critică mesajul transmis de președintele SUA, Donald Trump, la mitingul organizat în memoria lui Charlie Kirk, semnalând faptul că președintele SUA a cerut Justiției să-l condamne la moarte pe ucigașul activistului, Tyler Robinson.

"Soția domnului Kirk, creștină dedicată, a spus întregii Americi că, urmând învățătura lui Iisus, îl iartă pe ucigaș și îi dorește binele. Președintele King Jong Trump, în schimb, a avut grijă să transmită public Justiției să-l condamne la moarte. Vorbind imediat după soția domnului Kirk, la funeraliile acestuia, King Jong Trump a declarat rânjind că el își urăște oponenții și nu le dorește binele", subliniază Cristian Tudor Popescu într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 23 septembrie 2025.

Titulatura "King Jong Trump", folosită de CTP la adresa președintelui SUA, face o evidentă trimitere la numele dictatorului comunist din Coreea de Nord - o țară în care toate instituțiile, inclusiv Justiția, se subordonează liderului suprem.

"Nu cred că ar fi o problemă ca KJ Trump să poruncească și revizuirea Evangheliilor, punându-le sub deviza Sa regală: Urăște și fă ce vrei!”, susține Cristian Tudor Popescu.

Ceremonia la care Donald Trump s-a pronunțat cu privire la Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk, avusese loc în ziua de duminică, 21 septembrie 2025. Chiar înaintea discursului lui Donald Trump, la acea adunare a vorbit Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, aceasta declarând în fața simpatizanților lui Charlie că l-a iertat pe ucigașul soțului ei.

#ctp, #CTPopescu, #charlie kirk, #pedeapsa capitala SUA, #Donald Trump, #charlie kirk impuscat , #SUA
