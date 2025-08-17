Comentariul lui Cristian Tudor Popescu despre „legătura puternică” dintre Trump și Putin după ce s-au văzut în Alaska. „Întoarcerea în văgăună”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat sâmbătă, 16 august, întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin.

CTP îi compară pe cei doi cu dioscurii din Antichitate, Castor și Pollux, uniți printr-o legătură puternică, și spune că omenirea s-a întors în trecut.

„Întoarcerea în văgăună

După 6.000 de ani de civilizații, omenirea s-a întors, mulțumită lui Trump și dioscurului său „Vladimir”, la Principiul Văgăunii, temelie acum a politicii internaționale powered by panarama Trump: „Dreptate are cine are măciuca mai mare”, a transmis Cristian Tudor Popescu.

Întâlnirea din Alaska de vineri, 15 august, între președinții Donald Trump și Vladimir Putin nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuțiile fără a face vreo declarație despre o posibilă încetare a focului în Ucraina și fără a anunța rezultate concrete.

În declarația de presă de la finalul summitului, președintele SUA a vorbit despre acorduri asupra unor puncte importante, dar nu a oferit detalii.

De partea sa, liderul de la Kremlin a menționat acorduri despre care a susținut că ar putea constitui un punct de pornire pentru soluționarea conflictului militar din Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că intenționează să se deplaseze luni la Washington pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump. Zelenski a precizat că a discutat la telefon aproximativ o oră cu Trump, după care s-au alăturat convorbirii mai mulți lideri europeni.

Ulterior, liderii europeni au afirmat că sunt pregătiți să faciliteze un summit între Trump, Zelenski și Putin, potrivit unei declarații semnate de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European Antonio Costa, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, premierul polonez Donald Tusk și președintele finlandez Alexander Stubb.

