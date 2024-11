CTP s-a sucit iar: nu-l mai votează nici pe Kelemen Hunor, după ce Simion a dat buzna la Antena 3. Paralela făcută cu victoria lui Trump. „Buzunarul și burta”

După ce a spus că îl va vota pe Kelemen Hunor în turul 1 al alegerilor, CTP spune că acum se vede nevoit să voteze candidatul care va avea „șanse mai mari să-l împiedice pe Simion să ajungă în turul 2”. CTP este de părere că momentul când Simion a dat buzna la Antena 3 îi va aduce voturi președintelui AUR.

Postarea gazetarului Cristian Tudor Popescu pe larg:

„BUBUiala. Cum votez. Puparea știucilor în bot

● D. Trump a anunțat în campania electorală că „îl va da afară în 2 secunde” pe procurorul special Jack Smith, cel care i-a deschis două dosare penale. Smith nu așteaptă asta, va demisiona împreună cu echipa sa. Se întâmplă în Statele Unite, așa-zis cea mai mare democrație a lumii, nu în Republica Mataranga.

Criteriul care înțeleg că a stat la baza votării masive a lui Trump este BUBU. Adică, buzunarul și burta. OK, americanii votează liber, au dreptul să judece cum vor. Dar și eu am dreptul să nu mai consider America, din punct de vedere moral și civilizațional, superioară unei țări de lumea a treia, din Africa sau Asia. Căci și acolo criteriul suprem în alegeri este BUBUiala.

● „Simion s-a dus peste ei!”. Asta rămâne din buzna șefului AUR în emisiunea de la A3 pentru votanții săi. Nu că G. Simion minte porcește la scenă deschisă sau că e omul rușilor. Și nici penibilul monstruos al episodului, în care s-au bălăcit reprezentanții candidaților și moderatorul, căutând fie să stoarcă niște audiență, fie să dea fiecare cu Simion în ceilalți, nu îi va șterge vreun vot lui G. Simion – dimpotrivă.

Ads

Prin urmare, mă văd nevoit să renunț la votul pentru dl Kelemen Hunor și, lăsând la o parte obiecțiile pe care le am în legătură cu fiecare candidat, să-l votez, după o socoteală făcută la rece, pe acela care va avea cele mai mari șanse să-l împiedice pe G. Simion să ajungă în turul 2, caz în care aș fi silit să-l votez pe M. Ciolacu.

● Mai explic încă o dată ce efect are anularea buletinului de vot în cabina de vot. Nu e același lucru cu a nu te prezenta la secția de votare. Căci votul anulat se adună la cifra de prezență. Cu cât prezența la alegeri e mai mare, cu atât candidatul care câștigă va avea un mandat de președinte mai puternic – una e să câștigi cu 60% prezență și alta cu 35%. Deci, anulându-vă buletinul de vot, întăriți decizia luată cu majoritate de cei care au pus ștampila pe un nume sau altul.

● Niciunul dintre sondajele de campanie prezentate până acum nu ține seama de diaspora. Or, influența ei în rezultatul alegerilor ar putea să conteze. Cum vor vota românii din străinătate? N-ar fi de mirare s-o facă pe dos față de diaspora din Republica Moldova, care a ales covârșitor Maia Sandu și Uniunea Europeană.

Ads

Dna Lasconi i-a făcut trădători, cum îi numea și regimul comunist: „Sunt loială, nu sunt o trădătoare și iubesc țara asta pentru că cel mai simplu lucru este să-ți iei un bilet și să pleci în altă parte”. Pentru dl Ciolacu, sunt aproape niște „indivizi cunoscuți fără ocupație”, cu o expresie a miliției ceaușiste: „Tinerii pleacă din România pentru că nu stăpânesc o meserie foarte bine”. I s-ar putea răspunde premierului României că sunt nenumărați tineri absolvenți care pleacă din țară pentru că au o pregătire prea bună, cu care n-au ce face pe-aici. Marea majoritate a elevilor care termină liceul cu rezultate excelente vor să facă o facultate în Occident, dat fiind că sistemul de învățământ superior din România nu are nici măcar o universitate clasată în primele 800 din lume. Dar nu cred că are rost. Mai degrabă ar trebui întrebat: „Dacă n-ați fi premier, președinte PSD și candidat la președinție, ca simplu român, pentru ce meserie pe care o stăpâniți foarte bine ați fi angajat în Occident?”. Poate pupător de știuci în bot?

Ads

Și ar mai putea pleca tinerii din țară pentru că unul dintre ei, în vârstă de 16 ani, urmează să fie înmormântat după ce a agonizat ore în șir într-un spital românesc, fără ca vreun medic să intervină pentru a-l salva.

Așa se face că românii din Europa pot vota împotriva României europene ca să se răzbune pe Românica”, a transmis CTP.

Alegerile prezidențiale din România se vor desfășura în două tururi de scrutin, la data de 24 noiembrie, respectiv 8 decembrie 2024, iar jurnalistul Cristian Tudor Popescu a făcut recent publică opțiunea sa la urne pentru primul tur.

Astfel, deși nu este unul dintre favoriți, Kelemen Hunor, din partea UDMR, era considerat de CTP cea mai bună variantă.

Ads

”În primul tur al alegerilor prezidențiale îl voi vota pe Kelemen Hunor. De ce? Pentru că de doi ani încoace este singurul politician din România care avertizează mereu în legătură cu cea mai gravă problemă a acestei țări – depopularea:

Dacă continuă trendul, peste 20 de ani vom avea o țară mare, frumoasă, sigură și goală, fiindcă până astăzi au plecat peste 5 milioane de oameni din țară și trendul încă nu s-a oprit. Plus, natalitatea e o problemă. Putem construi câte autostrăzi vrem, putem construi ce doriți dumneavoastră. Rămâne o problemă: și unde vor fi cetățenii, unde vor fi oamenii?”, a precizat jurnalistul printr-o postare pe Facebook.

Miercuri, 13 noiembrie, în cadrul unei emisiuni radio la Europa FM, la care a participat chiar alături de Kelemen Hunor, CTP a precizat că s-a răzgândit.

”Am spus că îl voi vota pe domnul Kelemen Hunor în turul întâi al alegerilor prezidențiale. Fără să retrag niciun cuvânt din ce am spus despre acest vot, îmi voi schimba acum opțiunea, dată fiind situația din teren, ca să spun așa. A trecut de atunci o lună și lucrurile mă silesc în momentul de față să votez la rece, dincolo de preferințele mele sau de idiosincraziile mele, candidatul pe care voi considera, calculând, pur și simplu, că are cele mai mari șanse să-l oprească pe șeful AUR să ajungă în turul doi”, a precizat CTP, referindu-se la George Simion.

Ads