Bolojan e singurul politician de 30 de ani încoace care încearcă să taie hoția încuibată în statul român, atacă CTP. "A încasat insulte și ură cât cuprinde"

Guvernul și-a asumat luni seară, 1 septembrie 2025, răspunderea în Parlament, pe fiecare dintre cele cinci legi cuprinse în al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar.

Modul prin care premierul Ilie Bolojan se luptă cu "morile de vânt" l-a impresionat pe jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Acesta îi ia apărarea premierului, într-o postare pe Facebook, și spune că este "singurul politician de 30 de ani încoace care încearcă să taie hoția încuibată în statul român".

Jurnalistul mai scrie pe rețeaua socială că este conștient de faptul că Bolojan "a încasat insulte și ură cât cuprinde" pentru ceea ce încearcă să facă.

"Muncile lui Bolojan

Ilie Bolojan este singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să taie hoția încuibată în statul român cu legea în mână.

Dacă reușește, nu mă pot gândi decât la grajdurile nerânite vreme de 30 de ani ale lui Augias, pe care Heracle le-a curățat într-o singură zi", a scris CTP pe rețeaua de socializare.

Conform Digi24, Bolojan s-ar fi săturat de piedicile puse chiar de cei care ar trebui să-l susțină și și-ar putea anunța marți, 2 septembrie, demisia.

"De marți să vă căutați alt premier", le-ar fi spus el liderilor din coaliția de guvernare.

Ads