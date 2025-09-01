Bolojan e singurul politician de 30 de ani încoace care încearcă să taie hoția încuibată în statul român, atacă CTP. "A încasat insulte și ură cât cuprinde"

Autor: Adrian Zia
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 21:23
700 citiri
Bolojan e singurul politician de 30 de ani încoace care încearcă să taie hoția încuibată în statul român, atacă CTP. "A încasat insulte și ură cât cuprinde"
Cristian Tudor Popescu FOTO captură video stirileprotv.ro

Guvernul și-a asumat luni seară, 1 septembrie 2025, răspunderea în Parlament, pe fiecare dintre cele cinci legi cuprinse în al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar.

Modul prin care premierul Ilie Bolojan se luptă cu "morile de vânt" l-a impresionat pe jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Acesta îi ia apărarea premierului, într-o postare pe Facebook, și spune că este "singurul politician de 30 de ani încoace care încearcă să taie hoția încuibată în statul român".

Jurnalistul mai scrie pe rețeaua socială că este conștient de faptul că Bolojan "a încasat insulte și ură cât cuprinde" pentru ceea ce încearcă să facă.

"Muncile lui Bolojan

Ilie Bolojan este singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să taie hoția încuibată în statul român cu legea în mână.

Dacă reușește, nu mă pot gândi decât la grajdurile nerânite vreme de 30 de ani ale lui Augias, pe care Heracle le-a curățat într-o singură zi", a scris CTP pe rețeaua de socializare.

Conform Digi24, Bolojan s-ar fi săturat de piedicile puse chiar de cei care ar trebui să-l susțină și și-ar putea anunța marți, 2 septembrie, demisia.

"De marți să vă căutați alt premier", le-ar fi spus el liderilor din coaliția de guvernare.

Nicușor Dan, chemat de Ilie Bolojan la ședința coaliției de marți pentru a dezamorsa criza politică SURSE
Nicușor Dan, chemat de Ilie Bolojan la ședința coaliției de marți pentru a dezamorsa criza politică SURSE
Președintele Nicușor Dan ar putea avea o întâlnire marți, 2 septembrie, cu premierul Ilie Bolojan și liderii coaliției de guvernare pentru a dezamorsa criza cauzată de pachetul 2 de măsuri...
Bolojan, hotărât să își dea demisia: "De marți să vă căutați alt premier". Conferință de presă anunțată la Guvern
Bolojan, hotărât să își dea demisia: "De marți să vă căutați alt premier". Conferință de presă anunțată la Guvern
"De marți să vă căutați alt premier", le-ar fi spus premierul Bolojan liderilor din coaliția de guvernare, nemulțumit de faptul că partidele din coaliție nu susțin integral proiectele...
#CTPopescu, #bolojan premier, #hotie coruptie ban public, #insulte , #reforma
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
O cunoscuta agentie de turism din Romania a fost vanduta unui touroperator maghiar
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: au anulat nunta si s-au despartit, la un an si jumatate de cand se logodisera
DigiSport.ro
S-a facut transferul lui Gianluigi Donnarumma!
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bolojan e singurul politician de 30 de ani încoace care încearcă să taie hoția încuibată în statul român, atacă CTP. "A încasat insulte și ură cât cuprinde"
  2. Bolojan, hotărât să își dea demisia: "De marți să vă căutați alt premier". Conferință de presă anunțată la Guvern
  3. Cum ajunge un produs să fie impozitat și de trei ori. Guvernul Bolojan "tras de mânecă" de Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România
  4. "Soacra mi s-a părut impertinentă". Marian Vanghelie va ataca în instanță ordinul de protecție cerut de Oana Mizil. "Și eu am fost obraznic"
  5. Anamaria Gavrilă anunță că parlamentarii POT vor vota moțiunile AUR contra guvernului Bolojan. "Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România"
  6. Sute de amendamente au fost depuse la cele cinci legi pentru care Guvernul îşi asumă răspunderea. Câte au fost aprobate
  7. Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe cele cinci legi destinate reducerii deficitului bugetar. AUR a pregătit deja patru moțiuni de cenzură
  8. Parlamentarii "fugiți" de la POT și S.O.S. România vor să își facă grup în Camera Deputaților
  9. "Românii au dreptul să știe de ce votul lor a fost anulat". AUR și POT cer constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024
  10. "Dragă Nicușor este o plăcere să mă aflu în România", i-a spus Ursula von der Leyen președintelui Dan. "Sunteți puternici și oferiți un sprijin stabil Europei" VIDEO

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...