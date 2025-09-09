Cum vede CTP o posibilă demisie a lui Bolojan din funcția de premier. "Nu vreau să pronunț cuvântul haos"

Cristian Tudor Popescu a vorbit marți seară, 9 septembrie, despre o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan, în cazul în care reforma pensiilor magistraților nu va trece de Curtea Constituțională (CCR).

CTP a discutat, la B1 TV, și despre ce implicații ar putea avea această situație în ceea ce privește viitorul României. El a afirmat că oricine ar veni în funcția de premier ar putea face orice dorește, inclusiv să renegocieze un „pact” cu magistrații sau să aprobe planul Grindeanu de relansare.

Jurnalistul a avertizat, însă, că un singur lucru nu-l poate face nimeni și acela este „să scoată bani din piatră seacă”, pentru că, a spus el, „bani nu sunt”.

Întrebat cine i-ar putea lua locul lui Bolojan dacă acesta pleacă de la Palatul Victoria, CTP nu a putut da un răspuns, pentru că "ar fi o chestiune de ghicit în stele".

“Nu am de unde să știu așa ceva, ar fi o chestiune de ghicit în stele. Nu am de unde să știu așa ceva, cine își va asuma…

Ads

Oricum, oricine ar veni poate să facă ce vrea, poate să facă, din nou, pactul cu magistrații, târguri cu magistrații, poate să aprobe planul lui Grindeanu de relansare, poate să facă ce vrea.

Un singur lucru nu poate să facă: să scoată bani din piatră seacă. Asta nu poate. Bani nu sunt și atunci, convulsiile sociale, indiferent cine ar veni, vor fi din ce în ce mai puternice.

Gândiți-vă cum se simt profesorii. Vă spuneam la un moment dat când domnul Nicușor Dan le plângea pe umăr sau pe reverul robei magistraților, că muncesc prea mult în raport cu Occidentul. Spuneam atunci în discuția noastră, dar ce o să zică profesorii? Ei muncesc puțin? Ce o să zică medicii? Noi muncim puțin, dacă așa zice domnul președinte despre magistrați?

Deci, nu știu, nu vreau să pronunț cuvântul haos, dar nu știu ce poate urma în astfel de condiții”, a spus jurnalistul.

Ads