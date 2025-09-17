Monarhia britanică, atacată dur de CTP. La zeci de ani distanță, Ceaușescu și Trump, plimbați cu caleașca pentru interese financiare obscure. "Nu e rău să luăm bani de la mârlani"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 16:19
182 citiri
Nicolae Ceaușescu, în trăsură cu Elisabeta a II-a FOTO Captură video YouTube

Regele Charles l-a întâmpinat miercuri, 17 septembrie, pe președintele american Donald Trump, în timp ce a doua vizită de stat - istorică - a președintelui SUA în Marea Britanie a început cu un fast fără precedent, dar și cu securitate intensă.

Trump și soția sa, Melania, au sosit la Castelul Windsor, cel mai vechi și mai mare castel locuit din lume, reședință a familiei monarhilor britanici de aproape 1.000 de ani, unde tratamentul regal cu covor roșu include o procesiune cu trăsuri, salve de tun, o paradă aeriană militară și un banchet fastuos.

Într-o postare pe Facebook, jurnalistul Cristian Tudor Popescu s-a arătat oripilat de ceea ce s-a întâmplat în Marea Britanie. Sub titlul "Între regi", el a făcut o comparație între "regele mârlan al României, N. Ceaușescu" și "regele mârlan al Americii, D. Trump", ambii plimbați cu trăsura de regalitatea britanică.

Totul, spune Cristian Tudor Popescu, pentru a obține de fiecare dată ceva de la cei plimbați cu caleașca.

Regele mârlan al României, N. Ceaușescu

"În 1978, monarhia britanică l-a invitat pe regele mârlan al României, N. Ceaușescu, și l-a plimbat în caleașcă cu regina Elisabeta a II-a, ca să obțină fabricarea în România, cu credite luate de statul român de la bănci britanice, a 82 avioane de pasageri British Aerospace BAC 1-11, un tip deja uzat moral, pe care nu-l mai cumpăra nimeni, interzis de la zbor după 1990 din pricina zgomotului excesiv pe care îl producea", explică CTP.

Regele mârlan al Americii, D. Trump

"Acum, monarhia britanică îl primește cu Pomp and Circumstance (pentru a doua oară, caz unic) pe regele mârlan al Americii, D. Trump. În întâlnirile la vârf care vor avea loc, nu se vor discuta subiecte de prost gust, ca Ucraina sau Gaza, se vor încheia în schimb o serie de contracte comerciale, cu care Marea Britanie speră să iasă mai bine decât Uniunea Europeană în târguielile cu HM Trump", adaugă jurnalistul.

Nu e rău să luăm bani de la mârlani

"Marketingul de stat al firmei „Crown, Charles & Co” funcționează din plin sub deviza Ordinului Jartierei, primit și de Maiestatea Sa Nicolae I Ceaușescu: „Honni soit qui mal y pense”, adică „Nu e rău să luăm bani de la mârlani”", își încheie CTP tirada.

#CTPopescu, #monarhia britanica, #plimbare caleasca, #Nicolae Ceausescu, #Trump presedinte SUA
