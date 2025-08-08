Cuba, între colaps economic și miliardele armatei. Documente secrete arată că armata are rezerve masive de numerar și controlează avuția națională

Holdingul militar GAESA gestionează zeci de companii afiliate, de la turism și comerț cu amănuntul până la benzinării, transferuri valutare și zone economice speciale/FOTO:X@enmayuscula507

În timp ce majoritatea cubanezilor trăiesc la limita supraviețuirii, armata insulei pare imună la criza economică devastatoare. Documente interne obținute de Miami Herald arată că holdingul militar GAESA gestionează active în valoare de 18 miliarde de dolari — o sumă care depășește rezervele valutare ale unor țări întregi din America Latină.

Pe străzile Cubei, cozi la alimente, pene de curent și farmacii goale au devenit realități cotidiene. În contrast izbitor, aparatul economic controlat de forțele armate pare că joacă într-o altă ligă: una a profiturilor uriașe și a conturilor bancare suprasaturate. O investigație amplă scoate la iveală detalii fără precedent despre rolul obscur, dar dominant, al armatei în arhitectura economică a regimului de la Havana.

Sub conducerea discretă, dar fermă, a fostului președinte Raúl Castro, grupul militaro-economic GAESA — Grupo de Administración Empresarial S.A. — s-a transformat într-un veritabil stat paralel. Cu zeci de companii afiliate, de la turism și comerț cu amănuntul până la benzinării, transferuri valutare și zone economice speciale, GAESA concentrează o parte substanțială din avuția națională.

Un imperiu financiar opac

Datele financiare interne analizate de jurnaliștii Miami Herald acoperă perioadele martie și august 2024. Conform acestor documente, conglomeratul militar a înregistrat un profit net de 2,1 miliarde dolari în primul trimestru al anului — o sumă în totală disonanță cu imaginea de colaps generalizat prezentată oficial. Cea mai profitabilă entitate, grupul Cimex — responsabil cu retailul, schimbul valutar și operațiunile bancare — a raportat venituri de 3,4 miliarde dolari și profituri de 1,2 miliarde.

Ads

Mai mult, chiar și fără a include Cimex, restul entităților afiliate GAESA aveau, în martie 2024, active lichide de 18 miliarde de dolari, dintre care 14,5 miliarde depozitate în conturi bancare sau instituții financiare proprii. O parte din aceste companii sunt înregistrate în jurisdicții externe, precum Panama, ceea ce sporește lipsa de transparență.

„Este pentru prima dată când avem acces la date concrete despre puterea financiară reală a GAESA”, afirmă economistul cubanez Pavel Vidal, fost analist la Banca Centrală a Cubei, în prezent profesor în Columbia. Potrivit acestuia, GAESA joacă rolul unui „guvern paralel”, care administrează rezerve valutare fără control din partea instituțiilor civile.

Discrepanțe care rănesc

Cifrele sunt grăitoare. În timp ce salariul mediu lunar al unui angajat cubanez era, în 2024, echivalentul a 16 dolari, iar pensionarii trăiesc din aproximativ 5 dolari pe lună, GAESA strângea profituri anuale de ordinul miliardelor. Chiar și în contextul scăderii turismului, conglomeratul a continuat să investească în hoteluri de lux — o strategie pe cât de riscantă, pe atât de neconectată la nevoile reale ale populației.

Ads

„Această dualitate a economiei — una opacă, controlată de armată, alta falimentară, în care trăiește majoritatea populației — explică de ce agricultura e în ruină, industria e inertă, iar investițiile în sănătate sau energie lipsesc cu desăvârșire”, mai spune Vidal.

Documentele dezvăluie și faptul că Banca Financiară Internațională, entitate-cheie în ecosistemul GAESA, funcționează în afara oricărui control guvernamental. Într-un episod relevant, fosta șefă a Curții de Conturi a Cubei, Gladys Bejerano, a fost îndepărtată după ce a recunoscut public că nu poate audita activitatea GAESA.

O tăcere complice

Nici Ministerul de Externe al Cubei, nici actualul șef al Curții de Conturi, Miriam Marbán González, nu au comentat cifrele dezvăluite. Tăcerea instituțională este însă elocventă.

Potrivit economistului Vidal, aproximativ 40% din economia Cubei operează „sub alte reguli” decât restul — fără transparență, fără răspundere în fața Adunării Naționale, fără supraveghere din partea ministerelor economice. Acest sistem, bazat pe privilegii instituționale și loialități politice, perpetuează inegalitatea și încurajează corupția sistemică.

Ads

Într-o țară în care guvernul invocă constant embargoul impus de SUA ca sursă a tuturor suferințelor, aceste documente demonstrează, dincolo de orice dubiu, că resursele interne există — doar că nu sunt folosite în interesul populației.

Cuba nu este doar o națiune în criză. Este o țară în care statul civil e golit de conținut, în timp ce o structură paralelă, construită în jurul armatei, decide în mod opac asupra resurselor naționale. Chemările la „rezistență” și „solidaritate” făcute de conducerea politică sunt, în acest context, nu doar ipocrite, ci profund cinice.

GAESA, puterea din umbră: Cum a ajuns armata cubaneză să controleze economia națională

În Cuba, nu guvernul civil decide în chestiuni economice esențiale. Dincolo de fațada oficială, o structură opacă, militarizată, cu acces privilegiat la valuta forte și fără răspundere față de cetățeni ori instituțiile statului, guvernează de facto fluxurile financiare ale țării. Numele ei: GAESA.

Ads

Pentru observatorii externi care încearcă să anticipeze un eventual scenariu de tranziție în Cuba, un lucru este clar: armata este nu doar o forță militară, ci actorul economic dominant și, implicit, un factor politic major.

Încă din anii ’90, în contextul primelor crize post-sovietice, apropiații lui Fidel Castro au pus bazele unei rețele obscure de companii off-shore menite să eludeze embargoul american și să atragă dolari. Sub conducerea fratelui său, Raúl Castro, această schemă a prins formă și anvergură sub sigla GAESA – Grupo de Administración Empresarial S.A., o entitate economică militară creată inițial în numele eficienței, dar care a degenerat într-un stat economic paralel.

De la fidelitate la dominație

În 2016, GAESA și-a extins masiv sfera de influență odată cu preluarea Băncii Financiare Internaționale și a grupului Habaguanex, un holding favorizat anterior de Fidel Castro pentru operarea de hoteluri, restaurante și magazine în centrul istoric al Havanei.

Conform documentelor interne analizate de Miami Herald, operațiunile GAESA sunt supravegheate de Departamentul V al armatei — o structură puțin cunoscută chiar și în interiorul regimului. Până la moartea sa subită, în 2022, conglomeratul a fost condus de generalul Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, ginerele lui Raúl Castro și tatăl a doi dintre nepoții săi. După dispariția acestuia, conducerea a fost preluată de generalul de brigadă Ania Guillermina Lastres Morera — un nume nou, fără legături directe cunoscute cu familia Castro, dar cu o carieră consolidată în interiorul structurii militare.

Ads

O prezență economică colosală

Datele financiare din 2023, coroborate cu statisticile oficiale cubaneze, arată că profiturile brute ale GAESA ar fi echivalente cu aproximativ 40% din PIB-ul oficial al Cubei – un procent fără precedent pentru un singur actor economic. În sectoare cheie precum turismul, transporturile sau construcțiile, ponderea GAESA este și mai mare. Conform calculelor economistului cubanez Pavel Vidal, veniturile conglomeratului au depășit de peste trei ori veniturile fiscale ale statului.

Comparativ, niciuna dintre marile companii de stat din America Latină — fie că vorbim de Petrobras (Brazilia), Ecopetrol (Columbia) sau PDVSA (Venezuela) — nu deține o cotă similară în economia națională. GAESA este, în termeni reali, statul cubanez. Doar că nu cel ales, și nici cel controlat.

O rețea în afara oricărui control

Ads

În 2024, conform bilanțului din august, GAESA (excluzând Cimex) administra active de 234 miliarde de pesos cubanezi — echivalentul oficial a 9,8 miliarde dolari. Totuși, această conversie este profund înșelătoare: pe piața informală, unde dolarul se tranzacționează la peste 370 de pesos, suma s-ar reduce la aproximativ 632 milioane dolari.

Dintre companiile afiliate GAESA, cele mai mari depozite valutare le aparțineau Gaviota (8,5 miliarde USD), TRD Caribe (3,4 miliarde USD) și Almacenes Universales (1,6 miliarde USD). În mod paradoxal, în același timp, autoritățile cubaneze declarau, inclusiv în fața ONU și a creditorilor internaționali, că nu pot achita cheltuieli esențiale precum medicamentele sau întreținerea rețelei electrice.

Ipocrizie instituționalizată

În martie 2024, în plin colaps energetic, președintele Miguel Díaz-Canel susținea în fața unui grup de activiști străini că lipsa de fonduri face imposibilă repararea termocentralelor. În realitate, documentele obținute de Miami Herald arată că doar 43 de milioane dolari ar fi fost necesari anual pentru asigurarea medicamentelor esențiale — o sumă infimă în comparație cu rezervele GAESA.

Ads

Strategia de victimizare externă funcționează, atrăgând ajutoare, donații și chiar iertarea unor datorii. Însă cifrele spun altceva: în spatele cortinei, armata gestionează miliarde care ar putea reabilita rețeaua energetică sau susține sistemul medical.

Pariul pierdut pe turism

Totuși, nici imperiul GAESA nu este imun la prăbușirea economică. În 2024, veniturile conglomeratului s-au prăbușit. Vânzările nete au scăzut cu 67%, iar profiturile cu 72%, comparativ cu 2023. Principalul vinovat: turismul. Gaviota, divizia turistică a armatei, a pierdut 5,8 miliarde dolari în doar cinci luni. Deși ocuparea hotelurilor este la un nivel istoric scăzut, 37% din investițiile guvernamentale au fost direcționate în acest sector — de 11 ori mai mult decât sumele alocate pentru sănătate și educație.

Fiscalitate selectivă

Una dintre cele mai șocante revelații din documentele financiare este faptul că GAESA nu plătește taxe pe vânzările în dolari și nici pe profiturile în valută sau monedă locală. Din datele disponibile, reiese că GAESA a virat către buget doar 920 milioane de pesos, sub 1% din vânzările sale în moneda națională. În schimb, a primit de la stat 9,2 miliarde de pesos, sub formă de investiții — de 10 ori mai mult decât a contribuit.

Mai mult, toate plățile efectuate de GAESA merg către o entitate fiscală necunoscută până recent: Oficiul de Administrare Fiscală al Forțelor Armate Revoluționare — o structură care nu apare în registrele publice ale statului cubanez.

Mecanisme contabile opace

Într-un alt strat al netransparenței, conglomeratul adună sumele în dolari și cele în pesos folosind o rată de conversie artificială, de 1:1, ceea ce distorsionează grav realitatea economică prezentată în bilanțuri. În aceste condiții, nici măcar Banca Centrală sau Oficiul Național de Statistică nu pot avea o imagine clară asupra rezervelor reale gestionate de GAESA.

De altfel, două dintre rezoluțiile guvernamentale care reglementează raportările financiare exclud în mod expres ministerele Forțelor Armate și cel de Interne de la obligativitatea respectării normelor generale privind transparența.

Riscurile unui viitor incert

Pentru economistul Mauricio de Miranda Parrondo, profesor în Columbia, problema depășește granițele economiei. „GAESA nu este doar un imperiu financiar paralel cu economia Cubei — este o structură de putere în sine, care nu răspunde în fața instituțiilor statului și nici în fața poporului cubanez.”

Întrebarea esențială rămâne: dacă într-o zi regimul cubanez s-ar schimba, ce garanții există că miliardele gestionate de GAESA nu vor fi deturnate din visteria publică, ci puse în slujba reconstrucției unei societăți distruse?

Ads