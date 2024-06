Mai multe nave ale marinei ruse au intrat miercuri, 12 iunie, în portul Havana. Despre această escală, autorităţile din SUA și Cuba au spus că nu reprezintă o amenințare. Este considerată, însă, pe scară largă o demonstrație de forță a Rusiei, pe măsură ce tensiunile în legătură cu războiul din Ucraina iau amploare, notează Reuters, potrivit Rador Radio România.

Mici grupuri de pescari și privitori curioși s-au aliniat pe bulevardul Malecon de la malul mării pentru a privi navele în timp ce treceau pe lângă castelul Morro, vechi de 400 de ani, de la intrarea în port, scrie stiripesurse.ro.

Primele care au sosit au fost o navă de alimentare, "Akademik Pashin" și un remorcher, "Nikolai Ciker", în timp ce o fregată și un submarin cu propulsie nucleară așteptau în largul mării. Fregata și submarinul, care fac parte din grupul de patru nave rusești sosit miercuri, 12 iunie, în largul Cubei, au efectuat exerciții cu rachete în Oceanul Atlantic în drum spre insulă, a anunțat Ministerul rus al Apărării în ziua precedentă.

🇷🇺🇨🇺RUSSIA NUCLEAR SHIPS REACH PORT OF HAVANA

After coming within a mere 25 miles of Florida, the Russian frigate "Admiral Gorshkov" entered the port of Havana, Cuba.

The U.S "welcomed" the Russian ships with several Naval Destroyers that tailed them on their way to port.

