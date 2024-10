Lumina revine încet-încet în Havana. Jumătate dintre locuitorii capitalei cubaneze au din nou electricitate VIDEO

Compania energetică din Havana a anunțat luni, 21 octombrie, că jumătate dintre locuitorii capitalei cubaneze au din nou electricitate, la patru zile după colapsul rețelei, care a dus la o întrerupere a energiei electrice în aproape toată țara, relatează AFP.

”În acest moment, sunt în serviciu 172 de circuite, ceea ce reprezintă 317 megawaţi”, anunţă luni, 21 octombrie, într-un raport publicat pe portalul de informaţii publice Cubadebate compania de electricitate din Havana.

In Havana, Cuba, the people have taken to the streets banging pots and pans in protest against the power outages occurring on the island due to the regime's poor financial management, despite receiving funds from countries like Russia to invest in electrical improvements. pic.twitter.com/hsCMVPHF3a