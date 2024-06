Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, „își arată mușchii” în fața SUA, trimițând patru nave de război, dintre care un submarin nuclear în Cuba. Acest lucru a fost declarat de profesorul de la Universitatea Buckingham, Anthony Gleese, într -un comentariu pentru Daily Star.

Ministerul Apărării al Federației Ruse a declarat că antrenamentul submarinului „Kazan” și al fregatei „Amiral Gorșkov” presupunea tragerea de rachete de înaltă precizie către ținte fictive. Cuba a asigurat că niciuna dintre nave nu avea arme nucleare. SUA a adăugat că antrenamentul nu reprezintă o „amenințare directă” asupra ei.

🇷🇺 Russia publishes footage of its Warships and nuclear-powered submarine arriving in Cuba, near United States borders. pic.twitter.com/dKe5smtUmD